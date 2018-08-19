Появились видео, как на свадьбе главы МИД Австрии гости зажигали под украинские песни

Кнайсль и Путин прекрасно провели время. / Reuters

На свадьбе главы МИД Австрии, на которой побывал и российский президент Владимир Путин, выступал Кубанский казачий хор. Гости праздника зажигали в том числе и под украинские песни "Розпрягайте, хлопці, коней" и "Люблю я козаченьку".

Артистов с собой на свадьбу привез Путин. И, похоже, такой подарок от главы РФ пришелся хозяевам и их гостям по душе.

"Возможно, это мое субъективное мнение, но гости были приятно шокированы нашим выступлением. С самой первой песни, которой в программе стала "Люблю я козаченьку", Кнайсль вместе с супругом пустились в пляс. Нас такая реакция, конечно, очень вдохновила", — цитирует РИА Новости директора коллектива Анатолия Арефьева.

По его словам, хор исполнял и незапланированные песни, в том числе и популярные европейские.

"В частности, министру мы подарили "Натали" на французском, а ее супругу — песню на немецком. По просьбе гостей пели "Катюшу", "Калинку". Очень понравилась всем "Роспрягайтэ, хлопци, конэй", — перечислил Арефьев.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсльпроизнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Как сообщалось, Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу. На этот раз российский президент может попать на бракосочетание своего "давнего доброго друга" германского экс-канцлера Герхарда Шредера.