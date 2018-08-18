В Австрии из-за Путина отложили свадьбу главы МИДа — СМИ

Президент РФ приехал на мероприятие с Кубанским казачим хором, отметили журналисты.
В субботу, 18 августа, в Австрии президент Российской Федерации Владимир Путин на десять минут опоздал на свадьбу главы австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.
Из-за опоздания российского лидера церемонию бракосочетания, которая должна была начаться в 15:00, отложили, сообщил телеканал Oe24.
По данным издания, для максимально быстрого прибытия Путина на мероприятия, для его кортежа перекрыли шоссе. Президент прибыл на свадьбу с Кубанским казачим хором. Лидер РФ подарил Кнайсль букет цветов.
Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.