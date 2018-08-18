В Австрии из-за Путина отложили свадьбу главы МИДа — СМИ

Из-за опоздания Владимира Путина свадьбу главы МИД Австрии отложили, узнали СМИ / Reuters

В субботу, 18 августа, в Австрии президент Российской Федерации Владимир Путин на десять минут опоздал на свадьбу главы австрийского министерства иностранных дел Карин Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера.

Из-за опоздания российского лидера церемонию бракосочетания, которая должна была начаться в 15:00, отложили, сообщил телеканал Oe24.

По данным издания, для максимально быстрого прибытия Путина на мероприятия, для его кортежа перекрыли шоссе. Президент прибыл на свадьбу с Кубанским казачим хором. Лидер РФ подарил Кнайсль букет цветов.

Из-за опоздания Владимира Путина свадьбу главы МИД Австрии отложили, узнали СМИ / Reuters

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.