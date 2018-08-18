Картина, масловыжималка и самовар. Путин отдал подарки и уехал со свадьбы главы МИД Австрии

Путин привез подарки и пробыл на свадьбе один час / Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, у Путина состоялась краткая беседа с австрийским канцлером Себастьяном Курцем.

Песков рассказал, что выступление казачьего хора вызвало восторженную реакцию гостей. На подаренной картине присутствует сельский пейзаж, поскольку супруг министра Вольфганг Майлингер - уроженец таких же сельских мест.

"Президент выступил с достаточно длинным тостом на немецком языке, в котором выразил признательность и свое удовольствие в связи с представившейся ему возможностью посетить гостеприимную Австрию", - сказал Песков.

Как сообщил интернет-телеканал OE24.TV, Путин пробыл на свадьбе главы МИД Австрии около часа. Перед тем как сесть в лимузин, российский лидер расписался на свадебном автомобиле молодоженов и крикнул "Горько!".

Напомним, местная пресса предположила, что этот визит российского лидера в Австрию будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.