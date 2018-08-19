Путина пригласили на еще одну европейскую свадьбу

Путина и Шредера связывает давняя дружба / kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, который недавно побывал на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль, может посетить еще одну свадьбу - на этот раз бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера, с которым у Путина давняя дружба.

Мероприятие пройдет в октябре этого года, пишет Bild.

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу росСМИ заявил, Читайте также"Вызывает грустную улыбку": Климкин прокомментировал поездку Путина на свадьбу в Австриючто у Путина пока нет соответствующих планов.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсльпроизнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.