Много пострадавших: в Румынии перевернулся автобус с украинцами, которые возвращались домой

В Румынии перевернулся автобус с украинцами, которые возвращались домой / Romania Posts English

В Румынии автобус с украинцами попал в жуткую аварию. Водитель транспорта не справился с управлением и он перевернулся. В автобусе были женщины и дети, которые возвращались домой в Украину. Об этом сообщает местное издание Romania Posts English.

На момент аварии в салоне автобуса было 43 человека. ДТП произошла в коммуне Гароафа уезда Вранча в ночь на 27 августа. Автобус ехал из Турции в Украину. На въезде в румынскую коммуну водитель потерял управление и съехал в кювет.

В результате аварии пришлось госпитализировать 23 человека, 4 из которых - дети в возрасте от 5 до 16 лет. Журналисты сообщают, что на место происшествия сразу приехали 13 машин скорой помощи.

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"23 человека были доставлены в больницу для медицинского осмотра, но никто не находится в тяжелом состоянии. Один человек получил вывих плеча и был госпитализирован, а еще один человек якобы имел политравму позвоночника. Остальные пассажиры автобуса доставлены в Центр приема беженцев. Позже их должны были отправить в Украину, и мы обеспечим их транспортировку до границы", — говорит местный чиновник.

Напомним, 1 августа, россияне беспощадно обстреляли с помощью противотанковой управляемой ракеты эвакуационный автобус в Херсонской области. В результате погибли два человека.

Также сообщалось, что из Польши в Украину выезжает много украинцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. В страну едут заполненные до отказа автобусы.

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