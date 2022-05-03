Жуткое ДТП на Ровенщине: автобус столкнулся с бензовозом, много жертв

ДТП в Ровенской области, 16 погибших / фото Нацполиции

В Ровенской области во вторник вечером, 3 мая, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и бензовоз. По меньшей мере погибли 16 человек, еще шесть — пострадали, пишет Нацполиция Ровенской области.

По информации правоохранителей, ДТП произошло недалеко от села Сытное Дубенского района.

Движение по автодороге Киев-Чоп на этом участке перекрыто полностью.

На месте инцидента работают правоохранители, спасатели и медики.

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