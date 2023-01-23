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"Бавовна" навела шороха в России: в ГУР МО рассказали, как Украина работает в тылу врага

23 января 2023, 13:59
Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий рассказал о последствиях "бавовны" в России.
Вадим Скибицкий
Вадим Скибицкий / Фото: 1 ОБрСПн имени Ивана Богуна, facebook.com/GeneralStaff.ua

Из-за постоянных взрывов, Россия усиливает защиту на военных объектах, но Украина будет уничтожать врага и на его территории.

Заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью Укринформ отметил, что если есть уязвимые места, то россияне пытаются закрыть, применяют ПВО.

"Но основное - это контрразведывательный режим, мощная цензура. Мы же это видим и по временно оккупированным территориям, а тем более в России: место происшествия сразу окружается, приезжает ФСБ, там никто не зайдет, не получится, никакой информации не возьмет", - отметил Скибицкий.

В то же время он подчеркнул, что наши до сих пор "работают" в России.

Кто такой Вадим Скибицкий

Вадим Скибицкий – генерал-майор, заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Это враг, его необходимо уничтожать, чтобы не запускали по нашим мирным городам и людям ракеты, чтобы не было повторений трагедии в Днепре... На россии есть тот пилот, который пускает эту ракету. Он не должен летать, а для этого должен быть уничтожен или выведен из боевого состояния самолет, заранее выведена из строя боевая ракета, которая не попадет в цель или просто разразится в воздухе и прочее. Это очень сложные вещи, требующие подготовки, обученных людей, проведения соответствующих мероприятий. И враги боятся – как результат развернули дополнительно дивизион С-400 вблизи москвы", - отметил заместитель начальника ГУР МО.

Также Скибицкий рассказал о последствиях "бавовны" на аэродроме в Энгельсе

"Они рассредоточили стратегическую авиацию по разным аэродромам, включая Дальний Восток. И это теперь влияет, потому что одно дело, когда тысячу километров лететь до рубежа пуска ракет и другое, когда пять тысяч. То есть пять тысяч туда, пять тысяч назад… Это все ресурс – самолета, двигателя, это погрузка на экипаж, дополнительный расход горючего", - подытожил Скибицкий.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области РФ в результате взрыва на ремонтно-технической базе российской армии уничтожен танк Т-72 оккупантов. Еще два танка повреждены, говорится в сообщениях росСМИ. В сообщении уточняется, что причиной взрыва стала детонация боекомплекта в танке Т-72.

Напомним, ранее сообщалось о том, что мощные взрывы прогремели в Белгородской области, а также во временно оккупированном РФ Крыму. Местные власти сообщают о работе системы ПВО. При этом сбитая ракета упала на развязку одной из автодорог.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Пострадавших нет. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию", - пишет он.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Вадим Скибицкий
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