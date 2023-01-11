'Бавовна' в Макеевке: в Сети появились новые кадры с места ликвидации сотен российских солдат

На кадрах видны сухпайки, бронежилеты, каски, металлические кружки и содержимое аптечек. Также на месте взрыва можно увидеть остатки оружия военных РФ.

Кадры с места взрыва в ПТУ в Макеевке / скриншот

В Сети появилось видео с места мощной "бавовны" в оккупированной Макеевке в новогоднюю ночь. На месте базы российских захватчиков, которая была расположена в здании местного профтехучилища, остались одни развалины. Среди обломков можно увидеть личные вещи ликвидированных российских оккупантов.

На кадрах видны сухпайки, бронежилеты, каски, металлические кружки и содержимое аптечек.

Также на месте взрыва можно увидеть остатки оружия военных РФ: магазины от автоматов и патроны разных калибров.

От самого здания остались лишь обломки стен и потолка.

Удар по базе оккупантов в Макеевке - что известно

Ровно в полночь 1 января было уничтожено здание бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке, в котором находились мобилизованные солдаты русской армии. Сообщалось, якобы удар был нанесен HIMARSами.

Позже стало известно, что здание местного профессионально-технического училища №19 было полностью уничтожено. Вследствие удара погибли 400 и были ранены 300 оккупантов. В Сети сообщалось, что в Макеевском ПТУ было более одной роты оккупантов. Кроме того, туда пришли и другие захватчики отмечать Новый год.

В Министерстве обороны России только через 2 дня признались, что был нанесен удар. Однако они заявили, якобы в результате удара по зданию бывшего профтехучилища в оккупированной Макеевке погибли только 63 военных.

10 января в ГУР Минобороны опубликовали перехват телефонного разговора российского оккупанта и его жены.

В беседе говорится о том, что власти РФ умалчивают о событиях в Макеевке, чтобы не поднялся бунт. На самом деле там погибло более 600 захватчиков.

"Звонил Серега Оленкин. Он лично перевозил тела вот этих из Макеевки, вот где госпиталь, короче. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КамАЗов, говорит, я вывез", - рассказывает жена россиянина.

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