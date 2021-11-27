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Без пенсии рискует остаться каждый пятый: украинцам советуют копить на старость

27 ноября 2021, 16:30
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Люди, которые родились после 1980 года, останутся без выплат, говорят эксперты.

Деньги, пенсия
Без пенсии рискует остаться 20% населения / УНИАН

Каждый пятый украинец рискует остаться без пенсии и социальной защиты. С таким заявлением выступила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Все из-за новых требований законодательства: уже в 2027 году, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Как выяснилось, большинство жителей украинских городов от 18 до 60 лет не откладывают на пенсию, а треть даже не планируют это делать пишет ТСН.

"Мы все привыкли к тому, что государство должно нас обеспечить. Никто нас не научил, что мы должны взять на себя обязательства за свою жизнь", — объяснила член совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Ольга Бондаренко.

По словам эксперта, каждое следующее поколение пенсионеров все сильнее будет испытывать дефицит денег.

Читайте такжеУкраинцы рискуют остаться без пенсий: что и когда грозит 60-летним"Люди, которые родились после 1980 года, уже не будут иметь своей пенсии. Будет какая-то минимальная социальная выплата. Уже есть одно поколение украинцев, которые не будут иметь достойную пенсию. Это нынешние пенсионеры, а еще те, кто будет выходить на пенсию", – подчеркнула Ольга Бондаренко.

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Свою вторую пенсию в негосударственных фондах сейчас накапливают около миллиона украинцев. Вложенные деньги не просто хранятся, они работают на умножение.

"Эти средства инвертируются в разные бизнес-инструменты, инвестиционные инструменты, работающие в государстве. Это государственные облигации, банковские металлы, депозиты", – пояснила специалистка.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.

Автор: Сергей Кущ
viber
пенсия выплаты пенсии
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