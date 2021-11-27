Без пенсии рискует остаться каждый пятый: украинцам советуют копить на старость

Без пенсии рискует остаться 20% населения / УНИАН

Каждый пятый украинец рискует остаться без пенсии и социальной защиты. С таким заявлением выступила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Все из-за новых требований законодательства: уже в 2027 году, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Как выяснилось, большинство жителей украинских городов от 18 до 60 лет не откладывают на пенсию, а треть даже не планируют это делать пишет ТСН.

"Мы все привыкли к тому, что государство должно нас обеспечить. Никто нас не научил, что мы должны взять на себя обязательства за свою жизнь", — объяснила член совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Ольга Бондаренко.

По словам эксперта, каждое следующее поколение пенсионеров все сильнее будет испытывать дефицит денег.

Читайте такжеУкраинцы рискуют остаться без пенсий: что и когда грозит 60-летним"Люди, которые родились после 1980 года, уже не будут иметь своей пенсии. Будет какая-то минимальная социальная выплата. Уже есть одно поколение украинцев, которые не будут иметь достойную пенсию. Это нынешние пенсионеры, а еще те, кто будет выходить на пенсию", – подчеркнула Ольга Бондаренко.

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Свою вторую пенсию в негосударственных фондах сейчас накапливают около миллиона украинцев. Вложенные деньги не просто хранятся, они работают на умножение.

"Эти средства инвертируются в разные бизнес-инструменты, инвестиционные инструменты, работающие в государстве. Это государственные облигации, банковские металлы, депозиты", – пояснила специалистка.

Ранее мы сообщали, что Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.