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Пенсионерам в Украине с декабря увеличат выплаты: кого ждет прибавка

23 ноября 2021, 01:55
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В Минсоцполитики уже заверили, что задержек не будет – прибавки выплатят вовремя.

Деньги, пенсия
/ УНИАН

Пенсионный фонд просит правительство увеличить бюджет на 4,34 млрд грн. Деньги нужны для того, чтобы выплатить обещанные повышенные минимальные пенсии гражданам старше 65 лет.

Об этом свидетельствует подготовленный Пенсионным фондом проект постановления Кабмина, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

В то же время в Минсоцполитики уже заверили, что задержек не будет – прибавки выплатят вовремя.

Вместе с тем в Украине запланировано повышение пенсий ряду социальных групп.

Кому планируется повысить пенсии с 1 декабря

  • Лицам с полным страховым стажем.
  • Лицам, получающим минимальные пенсии в связи с пересмотром прожиточного минимума (с 1854 до 1934 гривен)
  • Мужчинам и женщинам старше 65 лет, заработавшим 35/30 лет стажа (повышение на 200 грн — с 2400 гривен до 2600 грн.)
  • Лицам, получающим надбавки к пенсии за сверхнормативный стаж (более 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин).

Повышение пенсий в Украине

Напомним, ранее в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.

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Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.

5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически.

9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.

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