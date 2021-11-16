Повышение пенсии на 9%: кто получит прибавку к пенсии в 2022 году

Кто получит прибавку к пенсии в 2022 году/ УНИАН

На будущий год в стране предусмотрено целых двенадцать этапов адресного повышения пенсий для разных категорий украинцев. Об этом сообщается на странице издания "Пенсионный курьер" в социальной сети Facebook.

Сообщается, что женщинам, которые достигли 60-летнего возраста и выходят на пенсию в 2022 году, пенсии повысят на 9%. Пока чиновники данный коэффициент менять не планируют, несмотря на то, что всем выходящим на пенсию в 2021 году выплаты пересчитывали с коэффициентом 25%.

К слову, в интервью порталу "Факты" министр социальной политики Марина Лазебная выразила надежду, что до конца года депутаты смогут принять во втором чтении закон о пенсионной индексации. Если парламентарии вложатся в срок, то с 1 марта состоится индексация всех без исключения пенсий. Министр обещает, что под пересчет выплат подпадут госслужащие, ученые, журналисты, военные.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.