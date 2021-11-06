Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии: чиновники объяснили, кто именно

Часть украинцев будет получать не меньше 3 тысяч пенсии / УНИАН

В правительстве подсчитали, что в результате реализации пенсионных целевых программ количество украинских пенсионеров, которые получают пенсию от 3 до 4 тысяч гривен, за последние 1,5 года выросла на 50%, а тех, чьи пенсии составляют от 4 тысяч до 5 тысяч гривен — на 40%. Об этом в ходе брифинга заявила руководитель Министерства соцполитики Марина Лазебная.

При этом она подчеркнула, что в 2021 году впервые были повышены страховые пенсии для всех без исключения пенсионеров, то есть для 10,3 миллиона человек.

В следующем году, говори Лазебная, повышение продолжится. К примеру, с 1 марта состоится индексация пенсионных выплат — для всех без исключения пенсионеров по одинаковым правилам.

С 1 июля пересмотрят минимальные пенсии неработающим пенсионерам в связи с установлением нового прожиточного минимума (минимальная пенсия вырастет до 2027 гривен).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что субсидии, пенсии и социальные выплаты можно будет оформить исключительно через смартфон с мобильным приложением "Дия". Об этом заявил руководитель по развитию электронных услуг Минцифры Мстислав Баник.

По его подсчетам, новая фукция в "Дии" облегчит жизнь 1,4 миллиона человек, которые ежегодно подают документы на субсидию.