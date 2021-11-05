Пенсия 20 тысяч гривен: кому в декабре поднимут выплаты

Доплачивать украинским пенсионерам начнут с декабря / УНИАН

Максимальная пенсия в Украине вырастет на 930 гривен и составит 20 тысяч гривен. Об этом говорится в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год.

В декабре максимальный размер повысят от 19 340 до 20 270 гривен. Это связано с ростом прожиточного минимума, пишет "ТСН".

На такую выплату могут рассчитывать украинцы, у которых страховой стаж не менее 35 лет и зарплата была выше средней. Под этот критерий подпадает не так много людей. По данным Пенсионного фонда, большинство пенсионеров получают около трех тысяч гривен.

Пенсии в Украине

В Украине также отменили принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября. В Украине отложили обязательный перевод выплат пенсии.

С 1 ноября в Украине пенсионеры в возрасте 70-75 лет ежемесячно будут получать доплаты размером до 300 грн. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, одновременно должно быть повышение для пенсионеров от 75 до 80 лет - из-за увеличения минимального размера пенсии до уровня 2,5 тыс. грн. они будут получать доплаты в размере 400 грн.

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