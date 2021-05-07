Блинкен рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину

Государственный секретарь США заявил о готовности Вашингтона поддержать реформы для суверенного будущего Украины.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями украинской власти.
"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - написал глава американского Госдепа в Twitter.
Блинкен заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.
"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - отметил он.
Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:
- Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находился в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в Украине.
- В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
- 6 маяв Киеве состоялась встреча главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат сделал первые заявления.
- Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.
- Позже состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже глава государства озвучил их итоги.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи глава государства передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе.
Автор: Анна Багрий