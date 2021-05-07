Блинкен рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину

Энтони Блинкен назвал визит в Украину "продуктивным" / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями украинской власти.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - написал глава американского Госдепа в Twitter.

Блинкен заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - отметил он.

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