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Блинкен рассказал о своих впечатлениях от визита в Украину

7 мая 2021, 07:12
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Государственный секретарь США заявил о готовности Вашингтона поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

Энтони Блинкен в Киеве 6 мая 2021 года
Энтони Блинкен назвал визит в Украину "продуктивным" / Фото Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал "продуктивным" свой визит в Киев, во время которого он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, главой министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой и другими представителями украинской власти.

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - написал глава американского Госдепа в Twitter.

Блинкен заявил о готовности США поддержать реформы для суверенного будущего Украины.

"Соединенные Штаты полны решимости перед лицом российской агрессии и в своей поддержке реформ, необходимых для обеспечения суверенного, демократического и процветающего будущего Украины", - отметил он.

Визит Блинкена в Украину - о чем ранее писал Главред:

  • Энтони Блинкен с 4 по 6 мая находился в европейском турне: он посетил столицы Великобритании и Украины – Лондон и Киев. Блинкен в качестве госсекретаря США еще не был в Украине.
  • В Госдепартаменте США сообщили, что Блинкен прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть непоколебимую поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне агрессивных действий РФ.
  • 6 маяв Киеве состоялась встреча главы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и государственного секретаря США Энтони Блинкена. Американский дипломат сделал первые заявления.
  • Блинкен отметил, что сегодня в Украине он представляет президента Джо Байдена, и Штаты хотят подтвердить сильное партнерство между обеими странами.
  • Позже состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позже глава государства озвучил их итоги.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что во время встречи глава государства передал на рассмотрение американской стороны новый элемент стратегии урегулирования конфликта на Донбассе.

Владимир Зеленский Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба новости Украины Денис Шмыгаль
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