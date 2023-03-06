Близиться кульминация: провальные атаки РФ создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ - ISW

Войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы, говорят аналитики.

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Конец наступления оккупантов возле Бахмута, попытка штурма Угледара и провал наступления российских оккупантов в Луганской области, вероятно, создают хорошие условия для украинских контрнаступательных операций.

Аналитики ISW отмечают, что войска РФ, вероятно, потеряют инициативу в Украине в ближайшие месяцы из-за ожидаемой кульминации их трех основных наступательных операций.

В институте изучения войны напомнили, что ранее ВСУ перехватили инициативу после кульминации российского наступления по захвату Северодонецка и Лисичанска в июле 2023 года, а через несколько месяцев провели контрнаступательные операции, в результате которых были освобождены большие районы Харьковской и Херсонской областей.

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"Кульминация нынешних трех наступательных операций России, вероятно, позволит украинским силам начать контрнаступление в любом месте вдоль линии фронта, которое они сочтут наиболее подходящим для таких операций", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении. Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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