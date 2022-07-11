Боятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позиции

Российские захватчики предпочитают заранее покидать свои позиции, опасаясь встречи с бойцами ВСУ.
На захваченных РФ территориях Запорожской области усиливается партизанское движение, рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.
Он также сообщил, что российские захватчики предпочитают заранее покидать свои позиции, опасаясь встречи с бойцами ВСУ, сообщает Канал 24.
"Конечно, оккупанты звереют. Они не готовы воевать. Дезертирство идет полным ходом",– подчеркнул городской глава.
Федоров добавил, что недавно в Акимовке 60 россиян струсив покинули свои позиции, потому что попросту боятся воевать.
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Напомним, украинские военные ранее уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.
Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских оккупантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.
После этого в рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника, которая обернулась массовым дезертирством. Чтобы искать дезертиров, даже приехало подразделение ФСБ РФ.
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