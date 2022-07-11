УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Боятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позиции

11 июля 2022, 11:57

Российские захватчики предпочитают заранее покидать свои позиции, опасаясь встречи с бойцами ВСУ.

Взрывы в Мелитополе прогремели под утро 3 июля
Взрывы в Мелитополе прогремели на позициях оккупантов / Фото РИА Мелитополь

На захваченных РФ территориях Запорожской области усиливается партизанское движение, рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Он также сообщил, что российские захватчики предпочитают заранее покидать свои позиции, опасаясь встречи с бойцами ВСУ, сообщает Канал 24.

"Конечно, оккупанты звереют. Они не готовы воевать. Дезертирство идет полным ходом",– подчеркнул городской глава.

Федоров добавил, что недавно в Акимовке 60 россиян струсив покинули свои позиции, потому что попросту боятся воевать.

Читайте также"Прилетело" по россиянам: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывы

Напомним, украинские военные ранее уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских оккупантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.

После этого в рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника, которая обернулась массовым дезертирством. Чтобы искать дезертиров, даже приехало подразделение ФСБ РФ.

Читайте еще:

новости Мелитополя Запорожская область война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

12:01

Приметы на 12 июля: что нельзя делать на Петра и Павла и как привлечь удачу

11:57

Боятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позицииВидео

11:44

Трое погибших, 28 пострадавших, среди них ребенок: оккупанты ударили по Харькову из РСЗО "Смерч"Видео

11:43

Лупят по центрам принятия решения: российский пропагандист разнылся из-за успехов ВСУ

11:26

HIMARS ломают планы Путина: в США призвали отправить Украине больше РСЗОВидео

Реклама
11:21

"Их поразрывает Градами": фермеру пришлось выпустить на заминированные поля 120 коровВидео

10:56

Оккупанты РФ нацелились на два крупных города Украины: экстрасенс раскрыл сценарий битвыВидео

10:42

Поражение на войне для диктатора заканчивается гибелью: политолог напомнил о страхе Путина

10:31

Воздушный удар ВСУ: уничтожен пункт управления, склад БК, техника и живая сила РФВидео

10:22

"Как ни в чем не бывало": Осадчая рассказала, как Повалий "рубит" путинские деньги в РФВидео

10:18

"Прилетело" по россиянам: в оккупированном Мелитополе прогремели взрывыВидео

09:59

Оккупанты дезертируют из Украины целыми ротами: в РФ показали "доску позора"Видео

09:47

Большие потери среди солдат: в Британии рассказали о главной проблеме оккупантов в УкраинеВидео

09:37

Бойцы ВСУ освободили Ивановку на Херсонщине и показали, как выглядит село после деоккупацииВидео

09:36

ВСУ атакуют врага на юге, РФ наступает на Донбассе - британская разведкаВидео

09:20

Петра и Павла 2022: дата, традиции и запреты дня

09:04

Путин через тайные каналы добивается переговоров с Западом - КлимкинВидео

08:49

Загробные войска РФ: ВСУ уничтожили командира танкового батальона, который Путин наградил за "героизм"Видео

08:37

Штаны Кремля скоро лопнут, или Почему перелом в войне не за горамимнение

08:31

В Кабмине рассказали, в каких случаях можно не платить за коммуналкуВидео

Реклама
08:29

Гороскоп на сегодня 11 июля 2022: Близнецам – обман, Скорпионам – проблемы, Стрельцам – тайная информацияВидео

08:17

38 "двухсотых" оккупантов и куча уничтоженной техники: ВСУ разбомбили казармы Росгвардии в ХерсонеВидео

07:56

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Каха ГогольВидео

07:29

ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал с "евроатлантическими" врагамиВидео

06:49

"Организовать восстание народов": экс-президент Польши захотел уменьшить население РФ до 50 млнВидео

06:27

Украина выиграла себе время: 8 выводов из "хлопков" в тылу российских оккупантовмнение

06:22

В Сети показали трогательную встречу бойца ВСУ с дочкой впервые с начала войны

06:10

Предвещает большие проблемы и приносит небывалый успех: почему мед должен быть в каждом домеВидео

05:30

Врежет +39º: украинцы узнали, когда ждать нового пеклаВидео

05:20

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: быстрый рецептВидео

03:01

Гороскоп Таро на неделю 11-17 июля: Овнам – денежное везение, Близнецам – важные новости, Девам – удачаВидео

02:40

Украину зальет и завалит крупным градом: синоптики предупредили о новой стихииВидео

02:12

Как освежить джинсы летом без стирки: чрезвычайно простой способ, который сохранит ваше время

01:35

Военный эксперт рассказал, как украинцы из разведки ловко обманывают оккупантов

00:51

Приметы на 11 июля: что нельзя делать и как привлечь удачу накануне Петра и ПавлаВидео

00:23

"Начнется жара и будет много смертей": астролог назвала даты опасности для Украины в войне с РФВидео

00:07

Не должны становить "живым щитом": украинцев просят срочно покинуть Юг страныВидео

10 июля, воскресенье
23:52

Лукашенко грозит "переворот": белорусские военные отказываются воевать в УкраинеВидео

23:37

Арестович рассказал, как отказался от интервью за $150 тысяч и не "подставил" Зеленского и ЕрмакаВидео

23:02

В "ДНР" двоих пленных "азовцев" приговорили к смертной казниВидео

Реклама
22:34

"Закончит свою жизнь": Резников прогнозирует распад РоссииВидео

22:22

Зеленский приказал деоккупировать юг: Украина собирает миллионную армию – РезниковВидео

21:50

В Чернобаевке взорвали командный пункт оккупантов: погибли генералы и полковники РФВидео

21:25

В Украину налетит сильнейшая стихия со штормом: синоптики предупредили украинцевВидео

21:17

ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с танками: РФ не может захватить Луганщину – ГайдайВидео

21:10

В Германии недовольны объемами военной помощи Украине и пригрозили тяжелыми последствиямиВидео

20:54

Оккупантов взорвали вместе с бронетехникой: в ВСУ раскрыли детали ударов на ХерсонщинеВидео

20:52

Даже медуз нет: появились кричащие кадры безлюдных пляжей КирилловкиВидео

20:30

На Харьковщине взорвали авто с местным гауляйтеромВидео

20:07

"У меня нет недостатков": Арестович рассказал, почему пользуется популярностью среди женщинВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять