Боятся воевать с ВСУ: под Мелитополем десятки оккупантов бросают боевые позиции

Взрывы в Мелитополе прогремели на позициях оккупантов / Фото РИА Мелитополь

На захваченных РФ территориях Запорожской области усиливается партизанское движение, рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

Он также сообщил, что российские захватчики предпочитают заранее покидать свои позиции, опасаясь встречи с бойцами ВСУ, сообщает Канал 24.

"Конечно, оккупанты звереют. Они не готовы воевать. Дезертирство идет полным ходом",– подчеркнул городской глава.

Федоров добавил, что недавно в Акимовке 60 россиян струсив покинули свои позиции, потому что попросту боятся воевать.

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Напомним, украинские военные ранее уничтожили военную базу российских захватчиков в Мелитополе Запорожской области.

Позже стало известно, что в результате точных ударов ВСУ не менее 200 российских оккупантов были уничтожены и почти 300 получили ранения.

После этого в рядах российских вояк, находящихся на оккупированных территориях Запорожской области, началась паника, которая обернулась массовым дезертирством. Чтобы искать дезертиров, даже приехало подразделение ФСБ РФ.

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