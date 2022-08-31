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Брезгует нормами человечности: РФ применяет против Украины все виды оружия - Зеленский

31 августа 2022, 21:19

По словам президента, в данный момент протяженность линии фронта - как дорога от Киева до Праги.

Зеленский Россия
Россия применяет в Украине все виды вооружений - Зеленский / Коллаж УНИАН

Вражеские войска применяют в Украине все виды вооружения, кроме оружия массового поражения. Оккупанты не удосуживаются сдерживать себя элементарными нормами человечности и нормами конвенций, заявил глава государства Владимир Зеленский на ежегодной конференции Forum 2000 в Праге.

Президент уточнил, что протяженность линии фронта на украинской земле составляет 2,5 тысячи километров.

"Активные боевые действия с применением всех видов вооружения, кроме, к счастью, оружия массового поражения, продолжаются на линии в 1,3 тыс км. Представьте этот масштаб. Это как дорога от Киева до Праги", - сказал президент.

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По словам главы государства, в данный момент страна-агрессор бросает на фронт против Украины все свое оружие и емеет еще много снарядов со времен СССР.

"Оккупанты не сдерживают себя нормами любых конвенций и даже элементарной человечности", - добавил он.

Статус государства-спонсора терроризма для России

Американское издание The Washington Post в середине апреля опубликовало сведения, согласно которым президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом призвал главу Белого дома оказать содействие в принятии решения о признании России государством-спонсором терроризма.

Указывалось, что Байден готов рассмотреть варианты с целью давления на Москву. Решение о новом статусе для РФ может привести к санкциям против десятка других государств, которые работают с Россией, и заморозке российских активов на территории США.

Позже Зеленский вновь призвал США официально признать Россию государством-спонсором терроризма и отметил, что российские военные совершают такие ужасные преступления, каких Европа не видела со времен Второй мировой войны.

Сейчас государствами-спонсорами терроризма признаны Куба, Сирия, Иран и КНДР.

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