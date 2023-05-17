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Британия даст Украине дроны с ударом на 200 км: эксперт рассказал, как они помогут бить оккупантов

Андрей Ганчук
17 мая 2023, 11:37 обновлено 17 мая, 11:38
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Дальнобойные дроны от Великобритании позволят Украине поражать вражеские цели даже в условиях мощного радиоэлектронного противодействия, сказал Алексей Мельник.
Британия, Украина, танк РФ
Беспилотники Британии помогут Украине как обороняться, так и наступать - эксперт / Коллаж: Главред, фото: МИД Британии, УНИАН

Дроны с радиусом действия более 200 километров, которые Украина получит от Великобритании, помогут ВСУ наносить точные удары по оккупантам России даже в условиях работы вражеской системы радиоэлектронной борьбы. Лондон окажет существенную военную помощь Киеву. Об этом заявил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

В интервью Главреду он рассказал о том, что дальнобойные дроны Британии усилят как оборонительный, так и наступательный потенциал ВСУ.

По словам эксперта, дроны помогут наносить эффективные удары по позициям российских оккупантов даже в условиях мощного радиоэлектронного противодействия врага.

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"Однозначно, это существенное усиление возможностей Украины не только в обороне, но и в наступательных действиях. Если современный дрон оснащен современной комплексной системой навигации, он позволяет с большой точностью поражать цель даже в условиях радиопомех (ведь мы знаем, что Россия имеет мощную систему радиоэлектронной борьбы). И это чрезвычайно большая помощь для Украины", - подчеркнул Алексей Мельник.

Алексей Мельник

Алексей Мельник - содиректор программ по вопросам внешней политики и международной безопасности (Центр Разумкова).

Дальнобойные вооружения Британии для Украины

Журналисты CNN 11 мая со ссылкой на собственные источники сообщили, что Великобритания передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Storm Shadow, которые позволяют наносить удары по позициям противника на расстоянии до 300 километров.

Киев дал гарантии Лондону, согласно которым ракеты не будут использоваться по территории страны-агрессора России.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Украине ракет Storm Shadow.

По словам главы британского военного ведомства, ВСУ показали, что могут хорошо обороняться, а ракеты помогут украинским войскам выбить российских оккупантов со своих территорий.

15 мая в правительстве Британии объявили о том, что поставят Украине зенитные ракеты и БПЛА с радиусом действия более 200 километров. Украинские войска получат вооружения в ближайшие месяцы и используют их для усиления сопротивления военной агрессии страны-оккупанта России.

Смотрите видео, в котором Пионтковский рассказал, как ракеты Storm Shadow помогут ВСУ на поле боя:

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