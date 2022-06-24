Британская разведка обновила карту боев в Украине: что поменялось

Как говорят британские военные разведчики, украинским войскам постепенно и аккуратно удается совершать довольно-таки мощные контратаки против русских войск.
В восточных регионах Украины (а конкретно – на Донбассе) продолжаются ожесточенные бои между ВСУ и русскими оккупантами. Как видно из новой карты боевых действий, которую Министерство обороны Великобритании опубликовано в Twitter, агрессоры идут в наступление на нескольких ‒ четырех ‒ направлениях.
Кроме того, говорят британские разведчики, ужесточились бои между ВСУ и русскими оккупантами в Харьковской области.
При этом украинские войска идут в мощные контратаки на восточном и южном направлениях. Кроме того, ВСУ удалось оттеснить оккупантов с прежних позиций в Запоржской области.
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Напомним, в предыдущей сводке разведки Великобритании утверждалось, что агрессоры из РФ столкнулись с невероятно мощной силой сопротивления украинской армии - сразу после того, когда массово пытались захватывать и уничтожать города на Донбассе.
"Прошел уже месяц жестоких боев. И сейчас русские взяли пол контроль большую часть городской застройки Северодонецка. Их тактика ведения сражений в городах, которая подразумевает массированное использование артиллерийских средств, привела к большому ущербу городу", – говорится в сводке.
Позднее британские разведчики комментировали заявления русских оккупантов и подконтрольных им луганских боевиков о том, что скоро они организуют "гуманитарные коридоры ‒ якобы для того, чтобы горожане могли выехать в "безопасное место" из Северодонецка.
"Если горожане, которые оказались в ловушке в Северодонецке, не примут предложение выйти через коридор, то русские, видимо, будут говорит – мол, мы делаем меньше различий между ними и украинскими военными целями в городе", — подытожили британцы.
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