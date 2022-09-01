"Будем заходить и уничтожать": Подоляк раскрыл планы по освобождению всей Украины

У Зеленского раскрыли планы по освобождению всей Украины / коллаж УНИАН

Все оккупированные Россией земли, в том числе и Крымской полуостров, будут обязательно освобождаться "любым способом" Вооруженными силами, сообщил советник советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире FREEДОМ.

"Мы должны провести контрспециальную операцию, которая позволит России пойти на существенную трансформацию своей политической системы и в России начнется революционный процесс… Все оккупированные украинские территории, включая полуостров Крым, будут освобождаться любым способом украинскими Вооруженными силами. Мы будем туда заходить и уничтожать тот объем техники и живой силы России, который необходим для того, чтобы оккупация закончилась", – сказал он.

"Сегодня мир говорит: в Крыму не было никакого референдума, вы вполне вправе проводить деоккупацию так же, как в Херсонской области. Что, собственно, мы и будем делать… Все будут решать HIMARS, гаубицы 125 мм и наши блестящие Вооруженные силы", – добавил Подоляк.

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Контрнаступление ВСУ

Напомним, украинские военные 29 августа прорвали первую линию обороны под оккупированным российскими захватчиками Херсоном. Украинские военные сообщили, что в Херсонской области оккупационные войска отошли от своих позиций, десантники страны-агрессора РФ бегут с поля боя. Защитники Украины заставили отойти от своих позиций 109 полк так называемой "ДНР".

Позже в Вооруженных силах Украины призвали к тишине на информационном фронте по распространению информации, которая касается событий на юге страны. Новостной ажиотаж может помешать контрнаступлению ВСУ, заявила Гуменюк.

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