Бывший нардеп отреагировал на планы Крыма судиться с ним из-за воды / УНИАН

Глава всеукраинского общественного движения "Сила права", бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко назвал "агонией" заявление подконтрольных России властей Крыма о намерении подать судебный иск против него, в том числе в международный суд, из-за водной блокады полуострова - перекрытия Северо-Крымского канала.

"Что касается потуг оккупантов подавать в суд – ну это просто агония. Дело в том, что проблема воды не может быть решена Кремлем. Им нужно просто перестать финансировать российскую армию и все деньги направить на проблему водоснабжения Крыма. Они этого никогда не сделают, именно поэтому они пытаются пойти разными путями – давить на украинскую власть, на украинское общество, обращаться в суды, в ООН. Но у них нет на это права", – заявил Сенченко в комментарии Крым.Реалии.

Он подчеркнул, что данные вопросы "регулируются Женевской конвенцией 1949 года, которая четко определяет обязанности оккупирующего государства, и в эти обязанности входит обеспечение жизнедеятельности оккупированной территории".

"Тут нечего обсуждать. Они могут просто захлебнуться своей злобой, но воду они не получат", – заявил Сенченко.

Бывший народный депутат также обратил внимание на то, что до сих пор "абсолютно уверен", что перекрытие Северо-Крымского канала было "правильным шагом".

"До сих пор, вот уже восьмой год идет война, это были самые эффективные меры гибридного воздействия на государство-агрессора. Нашей целью и тогда и сейчас было не осложнить жизнь крымчанам. В Крыму для жителей АРК достаточно собственных водных ресурсов. Недостаточно для промышленности и сельского хозяйства. Но мы и не собираемся позволять оккупантам зарабатывать на украинском Крыме", – подытожил Сенченко.

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