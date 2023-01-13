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Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка

13 января 2023, 04:10
Все произошло за считанные секунды. Мама близнецов не видела, как вдали бежали военные, только услышала их крик: "Ложись! Ложись!".
Целовал врачу ноги и умолял спасти брата-близнеца: российский снаряд убил 9-летнего ребенка
Российский снаряд убил 9-летнего мальчика / Facebook Анастасии Колчиной

В Зеленодольске Днепропетровской области 3 сентября российские оккупанты убили 9-летнего Дениса. Россияне открыли огонь, когда мальчик играл в местном сквере вместе с братиком-близнецом Русланом.

Как пишет Оbozrevatel, все произошло за считанные секунды. Анастасия Колчина, мама Дениса и Руслана, не видела, как вдали бежали военные, только услышала их крик: "Ложись! Ложись!". А за ними уже было красное зарево. Взрывной волной всех бросило на землю.

"Меня будто прибило к асфальту, казалось, что камни начали падать с неба. Мы лежали все в куче – я, мама, Ира (подруга Анастасии - ред.). Мальчики успели только сесть. Я помню, что моя рука лежала на голове - и я не могла ее оторвать. Все вокруг взрывалось, снаряды падали в шахматном порядке, стояли дым и пыль. Я слышала Руслана, но не видела, где Деня. Стала звать: "Где мой Деня?!" - вспоминает Анастасия.

Когда женщина сняла руку с головы, она начала щупать землю вокруг, пытаясь найти сына. Когда нащупала, то поползла к нему. Вокруг кричали: "Не вставайте! Не вставайте!". Снаряды продолжали хаотично падать.

Когда Анастасии удалось подползти к сыну, она увидела, что он лежал на боку, а на шортиках была кровь. Глаза Дениса были полурасплющенными, но он на слова мамы не реагировал. Военные оказали первую помощь ребенку, заткнули раны салфетками и повезли в больницу в Апостолово.

"Врачи успокаивали, говорили, что все будет хорошо. У меня и мысли не было, что Денис может не выжить... Мы сидели внизу, потом решили подняться наверх, узнать, что с сыном. Врачи сказали, что он сейчас отойдет от наркоза, и нас повезут в Кривой Рог, в детскую хирургию, потому что здесь нет детского врача", - сквозь слезы вспоминает женщина.

В больницу их везли реанимобилем более часа. С момента, когда все произошло и когда они наконец добрались до больницы, прошло примерно три часа. Анастасия лишь успела поцеловать Дениса, когда на каталке его повезли в реанимацию. Через 40 минут ее попросили зайти в кабинет, Руслана не пустили.

"Я не помню, что мне сказали. Руслан говорит, что услышал только, как я кричала. Он тоже вбежал в кабинет, вцепился руками в плечи врача и начал говорить: "Вы не понимаете, мой брат не может умереть. Таких как он больше нет". Потом он упал на пол и начал целовать ей ноги и говорить: "Я вас умоляю, спасите моего брата Деню, с кем я буду гулять, с кем я буду отмечать дни рождения? "Я тоже упала на пол. Руслан побежал по палатам, стал открывать двери и искать Дениса. Нас уже на улицу вывели, сказали, что мы перепугаем всех людей", - плачет Анастасия.

Женщина думала, что сыну делали операцию, и что-то пошло не так. Но, как объяснил врач, они не могли оперировать, потому что прошло слишком много времени, и ребенок потерял почти всю кровь.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых - 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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