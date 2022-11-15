Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика

У мальчика попали два фрагмента снаряда / Меморіал.uа

В Зеленодольске Днепропетровской области 3 сентября российские оккупанты безжалостно убили 9-летнего Дениса Котелевича. Захватчики открыли огонь из "Ураганов", когда мальчик играл в местном сквере вместе с братиком-близнецом.

Как пишет "Меморіал.uа", мальчика ранили обломки запрещенного кассетного боеприпаса. Врачи изо всех сил боролись за жизнь маленького украинца, однако не смогли спасти.

Мама мальчика Анастасия Колчина рассказала, что в Дениса попали два фрагмента снаряда. Один – в правое бедро, второй – в поперек.

"Плакали за Денисом всем городом. Я видела, как эти мальчики-близнецы росли. Они всегда были вместе, а теперь остался лишь один... Соболезнования родным, сердце крается", - сказала Мария, жительница Зеленодольска.

Маленький школьник ходил в четвертый класс. Знакомые и родные говорят, что он очень любил жить. Всегда был веселым и жизнерадостным. Любил играть со своим братиком, постоянно был рядом с ним.

"Мой мальчик... Жизнерадостный, дружелюбный, отзывчивый. Он, словно светлячок. Очень любил жить, играть. Они с братом бок о бок все время были. Никогда не оставляли друг друга. Это мой смысл жизни", - говорит мама мальчика.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых – 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

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