УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика

15 ноября 2022, 16:17

Маленький школьник ходил в четвертый класс. Знакомые и родные говорят, что он очень любил жить. Всегда был веселым и жизнерадостным.

Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика
У мальчика попали два фрагмента снаряда / Меморіал.uа

В Зеленодольске Днепропетровской области 3 сентября российские оккупанты безжалостно убили 9-летнего Дениса Котелевича. Захватчики открыли огонь из "Ураганов", когда мальчик играл в местном сквере вместе с братиком-близнецом.

Как пишет "Меморіал.uа", мальчика ранили обломки запрещенного кассетного боеприпаса. Врачи изо всех сил боролись за жизнь маленького украинца, однако не смогли спасти.

Мама мальчика Анастасия Колчина рассказала, что в Дениса попали два фрагмента снаряда. Один – в правое бедро, второй – в поперек.

"Плакали за Денисом всем городом. Я видела, как эти мальчики-близнецы росли. Они всегда были вместе, а теперь остался лишь один... Соболезнования родным, сердце крается", - сказала Мария, жительница Зеленодольска.

Маленький школьник ходил в четвертый класс. Знакомые и родные говорят, что он очень любил жить. Всегда был веселым и жизнерадостным. Любил играть со своим братиком, постоянно был рядом с ним.

"Мой мальчик... Жизнерадостный, дружелюбный, отзывчивый. Он, словно светлячок. Очень любил жить, играть. Они с братом бок о бок все время были. Никогда не оставляли друг друга. Это мой смысл жизни", - говорит мама мальчика.

Напомним, что в результате российского ракетного удара по Запорожью в октябре погибла семья Ивановых – 12-летний Тимофей, 26-летняя Ксения и их родители - мама Юлия и отец Дмитрий. РФ выпустила по городу шесть ракет. Одна из них ударила по жилому дому в самом центре Запорожья. В результате взрыва упала середина здания, похоронив под собой жильцов нескольких этажей.

Ранее Главред сообщал, что в селе Федоровка Лозовской общины Харьковской области в результате взрыва фрагмента российской ракеты погибли супруги с ребенком - 47-летний Александр, его 35-летняя беременная жена Юлия и 4-летняя дочь Варвара.

Больше новостей о преступлениях РФ:

война в Украине война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:26

Как использовать банановую кожуру в качестве удобрения

16:17

Играл с братиком, когда россияне открыли огонь: оккупанты безжалостно убили 9-летнего мальчика

16:08

В Херсонской области идут жестокие бои, но говорить об освобождении городов рано — депутат облсовета

16:01

"От голода ел свои игрушки": осиротевший 6-летний Илья из Мариуполя нашел новую семью

15:56

Россия атаковала Киев ракетами: попали в три жилых домаВидео

Реклама
15:48

Чем можно заменить свечи, если нет света: украинцам дали советыФотоВидео

15:43

Чем отстирать краску для волос с одежды: 7 эффективных способов

15:19

"РФ должна положить конец варварской войне": премьер Британии призвал Путина вывести войска из УкраиныВидео

15:17

Поднимается столб черного дыма: Россия запустила по Киеву ракеты, звучат взрывыВидео

15:16

Приехал убивать украинцев в октябре: ВСУ ликвидировали российского депутата из ВоткинскаВидео

15:13

Оккупанты убили 9-х из 12-ти членов группы: в боях под Бахмутом погиб доброволец из Канады – СМИ

15:10

Войска России на фоне успехов ВСУ готовятся к битве за Мариуполь – глава Донецкой ОВА

15:00

Роскошные тарталетки на Новый год 2023: рецепт сумасшедшей закуски, которую сметают со столаВидео

14:59

Предатель Батурин со слезами на глазах обратился к родителям в Украине: "Вы еще приедете в москву"

14:54

Favbet Foundation передал для ВСУ очередной внедорожник Nissan X-Trail

14:45

"У нас всегда остается Париж": Джим Керри протроллил россиян, запретивших ему въезд в РФВидео

14:18

Обвинил ЦРУ: Пригожин нашел виновных в казни "вагнеровца" НужинаВидео

14:16

Идеальная кандидатура: имена мужчин, которые станут лучшими семьянинамиВидео

14:05

Его родные в курсе: Данилко рассказал, как решился продать легендарное авто Фредди МеркьюриВидео

14:05

Гороскоп на завтра 16 ноября 2022: Весы будут лениться, а Козероги – учиться

Реклама
14:00

"Безумная неделя": куда Россия нацелила свои ракеты и где готовит наступление - гороскоп для УкраиныВидео

13:51

Войска РФ под ударами ВСУ отступили на 15-20 км вглубь левобережья Херсонщины – ОК ЮгВидео

13:26

Путинист Харатьян лицемерно рассказал, как его дочь в Швеции страдает от русофобовВидео

13:06

Армия Украины готовы сражаться зимой, пауза на фронте под вопросом – посол БританииВидео

13:03

Каток под ногами прохожего: что нужно сделать, чтобы обувь не скользила по льду

12:53

"Условия Киева неадекватны": Лавров разразился требованиями "дисциплинировать" ЗеленскогоВидео

12:23

Кто из финалистов Голосу країни-12 мечтает про Марс, а кто ждет ребенка: ТОП-5 фактов об участникахВидео

12:11

ВСУ наступают на Луганщине, линия фронта постепенно приближается к Рубежному и Кременной – ГайдайВидео

12:07

Макрон попросил Си Цзиньпина заставить Путина вернуться за стол переговоров – СМИ

11:50

Лавровое дерево дома принесет богатство и убережет от беды: какие еще приметы с ним связаны

11:39

В Мелитополе взорвали коллаборанта Трухина прямо под его подъездом: подробностиВидео

11:38

Дмитрий Комаров в Херсоне попал под вражеский обстрел после визита президента ЗеленскогоВидео

11:32

РФ должна будет немедленно вернуть Крым: Путин получил личное предупреждение от США - СМИ

11:17

За 170 км от Херсона: россияне выбрали новую "столицу" оккупированных территорий на юге – разведка БританииВидео

10:48

Си Цзиньпин на G20 выступил за прекращение войны, но не осудил вторжение РФ в Украину

10:43

Как помыть посуду без моющих средств: 3 способа от опытных хозяек

10:39

Зеленский заявил, что никакого "Минска-3" не будет: у Путина закатили истерику о "переговорах"Видео

10:38

РФ не хочет уходить с остальных оккупированных территорий, будут тяжелые бои – ПентагонВидео

10:22

Можно ли мыть голову при температуре и когда это категорически запрещено

09:58

В боях за Херсонщину погиб чемпион мира по хортингу, воин Нацгвардии Валерий СкоренцовВидео

Реклама
09:56

Что можно сделать из носков без пары: 3 оригинальных применения "одиноких" вещей

09:34

Гороскоп на сегодня 15 ноября: Раки смогут расслабиться, а Скорпионы должны поработать

09:19

На Запорожье в авто взорвали известного коллаборанта ЗубареваВидео

09:14

G19, а не G20: Зеленский на саммите "Большой двадцатки" предложил окончательно убрать оттуда РФВидео

09:13

Война лавандой не пахнет: об инциденте в поезде УЗмнение

08:58

Президент Индонезии открыл саммит G20 призывом остановить войну, но не уточнил какую

08:54

Солистка группы KAZKA впервые рассказала о своем возлюбленномВидео

08:33

ВСУ попали в штаб оккупантов на Луганщине: 30 захватчиков погибли, много раненыхВидео

08:33

На левобережье Херсонщины в Олешках и Голой Пристани идут бои – АрестовичВидео

08:26

Дорофеева показала пикантное фото из юности: Кацурин приревновалВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Мода и красота
Модные прическиМодный маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Погода осеньМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрь
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябре
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять