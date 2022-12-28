Россияне убили известного украинского тренера-реабилитолога

Олег Тимченко много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского "Динамо".

Под Бахмутом погиб украинский тренер-реабилитолог Олег Тимченко / Facebook Олега Тимченко

В кровавой борьбе с российскими захватчиками 20 декабря погиб известный спортивный реабилитолог Олег Тимченко. Герой защищал нашу страну на Бахмутском направлении. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Динамо" в Instagram.

Отмечается, что Олег много лет сотрудничал с игроками и персоналом киевского "Динамо". Он был настоящим патриотом Украины, профессионалом своего дела.

"Футбольный клуб "Динамо" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего. Мы искренне скорбим вместе с вами. Вечная память Герою, который отдал жизнь за нашу страну", - говорится в сообщении футбольного клуба.

У погибшего защитника осталась жена и дочери.

Как сообщал Главред, защищая Украину от российских оккупантов погиб воин-доброволец Дмитрий Стасовский. Отец погибшего Юрий служил вместе с сыном. Именно он забирал тело героя из-под обстрелов.

Кроме того, в бою с российскими оккупантами погиб журналист InfoCar и защитник Украины Николай Рачок - он уехал на войну с самого начала полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что в боях за Украину трагически погиб 26-летний артист балета Национальной оперетты Украины Вадим Хлупянец. Парень героически защищал нашу страну от русского нашествия на Бахмутском направлении.

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