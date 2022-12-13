Был из Швеции и спасал бойцов ВСУ: на фронте погиб медик-доброволец Нико

Медик-доброволец Нико, которые приехал из Швеции помогать Украине на войне, погиб во время эвакуации с фронта раненных украинских защитников.

На войне в Украине, спасая военных, погиб доброволец-медик из Швеции Нико (иллюстративное фото) / facebook.com/hospitallers/

На войне России против Украины во время эвакуации раненых украинских военных погиб медик-доброволец Нико. Он был из Швеции и приехал в Украину, чтобы спасать жизни бойцов. Доброволец попал в смертельное ДТП. Медицинский автомобиль столкнулся с боевой машиной пехоты, которая была брошена возле дороги. Эвакуация проходила прямо с "нуля".

О смерти медика-добровольца Нико сообщили в медицинском добровольческом батальоне Госпитальеры.

Парень погиб, когда вывозил с фронта украинских бойцов.

Доброволец попал в смертельное дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль медицинского батальона столкнулся с ББМ, которая была брошена среди дороги.

"К сожалению, у нас смертельная потеря. Во время эвакуации раненых с фронта произошло столкновение эвакуационного автомобиля с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги. А эвакуация проходила с нуля. Наш побратим, Нико погиб. Он был в крайне тяжелом состоянии. Еще двое госпитальеров из его экипажа проходят обследование", - сказали в медицинском батальоне.

Доброволец из Швеции Нико / facebook.com/hospitallers/

Доброволец из Швеции Нико / facebook.com/hospitallers/

Доброволец из Швеции Нико (справа) / facebook.com/hospitallers/

Нико приехал из Швеции, чтобы спасать жизни украинских военных.

"Он был юным парнем, но, приехав из Швеции, он вызвался стать медиком-добровольцем и спасать жизнь на фронте. Вечная слава тем, кто, не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность. Вечная слава", - написали в батальоне Госпитальеры.

Прощание с Нико состоится сегодня, 13 декабря, в 14:00 на Михайловской площади.

Главред сообщал: на войне России против Украины погиб 26-летний украинский актер и телеведущий, участник Лиги смеха Ярослав Гаркавко. Он защищал Родину в рядах ВСУ.

В боях с оккупантами РФ погиб боец ВСУ Андрей Каранюк. Парень был спортсменом – воспитанником Ровенского футбольного клуба Верес. Играл за команды районного уровня. После полномасштабного нападения России пошел на фронт защищать Украину.

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