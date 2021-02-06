"Черпали из могил ведрами": в Мукачево кладбище ушло под воду

В Мукачево затопило кладбище

В Мукачево Закарпатской области затопило городское кладбище. Из-за интенсивных осадков и таяния льда под воду ушли могилы на кладбище в микрорайоне Паланок. Шокирующие фотографии опубликовало местное издание Карпатский объектив.

Петр только что похоронил тещу. Он говорит что людям и копателям приходилось вычерпывать из могилы воду ведрами.

Земля настолько увлажнена, что уже не впитывает в себя. Воде некуда стекать, поэтому она разрушает свежие могилы. Руководство города и кладбища должно что-то делать, провести водоотвод, чтобы предотвратить подтопление в будущем. Кроме того, это вопросы экологии и безопасности.

По прогнозу Укргидрометцентра, 6 февраля на Закарпатье ожидается превышение допустимого уровня воды в реках. Поднимется уровень воды в реках Латориця, Тиса, Днестр и Стырь. Возможно подтопление автодорог местного значения.

Из-за таяния льда в бассейне реки Припять 6-8 февраля возможно затопление приусадебных участков в двух районах Волынской области.

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