COVID-сертификат о бустерной дозе: Ляшко пояснил, как его получать

Виктор Ляшко / УНИАН

В Украине все люди, которые прошли через прививку бустерной дозой вакцины от коронавируса могут получить COVID-сертификат. Об этом говорится на странице Facebook министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как пишет чиновник, сертификат уже можно сгенерировать в государственном приложении "Дия".

"Как и обещали, все, кто получил бустерную дозу прививки от COVID-19 могут скачать новый COVID-сертификат", - сказал Ляшко.

Как сгенерировать сертификат?

Сделать бустерную дозу (по рекомендациям Минздрава, в промежутке от 6 до 9 месяца после базового курса прививок − две дозы);

отправить запрос на генерацию документа на портале или в приложении "Дия".

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Как говорит руководитель Минздрава, сгенерировать документ можно только после того, как была проведена бустерная прививка и внесена соответствующая запись в электронную систему здравоохранения.

Какой у сертификата срок действия?

Срок действия сертификата будет составлять 270 дней с момента получения бустерной прививки, говорит Ляшко. В частности, документом можно пользоваться и внутри страны, и для пересечения границы других стран.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что "желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозных вакцин это получение двух прививок). После решения Кабмина 19 января его срок действия составит 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.