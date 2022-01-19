Кабмин сократил срок действия COVID-сертификатов

В Украине сократили срок действия сертификатов о вакцинации / УНИАН

В Украине сократили срок действия сертификатов о вакцинации. Теперь они будут действительными не 365 дней, как было раньше, а 270.

Соответствующее решение принял в среду, 19 января, во время заседания Кабинет министров Украины.

Кроме этого, сертификаты после бустерной дозы также будут действовать 270 дней.

"Теперь у всех, кто вакцинировался бустером, третьей дозой, сразу срок действия сертификата, который генерируется в "Дії", будет продлен на 270 дней, 9 месяцев", – отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время заседания правительства.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что страны Европейского Союза еще раньше начали сокращать срок действия сертификатов о вакцинации до 270 дней. Так, решение сократить этот срок уже приняли Лихтеншейн, Германия, Литва, Латвия, Австрия, Чехия.

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Сколько сейчас действуют различные виды COVID-сертификатов

"Желтый" сертификат о вакцинации от коронавируса, который украинцы получают после первой дозы вакцины, сейчас действует всего месяц. Ранее его срок действия составлял три месяца, однако с 6 декабря 2021 года Минздрав своим решением сократил этот срок.

"Зеленый" сертификат доступен после прохождения полного курса вакцинации (для двухдозных вакцин это получение двух прививок). После решения Кабмина 19 января его срок действия составит 270 дней.

COVID-сертификат человек может получить не только после вакцинации, но и, например, после выздоровление от коронавируса. В таком случае будет действовать документ в течение 105 дней, а за один календарный год его можно сформировать не более двух раз.

Документ об отрицательном результате ПЦР-теста действует 72 часа с момента сдачи.

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