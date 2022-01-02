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В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинации

2 января 2022, 14:08

По словам очевидцев, женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации. Также в записи видно, что она была без защитной медицинской маски.

Cупермаркет
В Киеве в супермаркете охранник избил женщину без сертификата о вакцинации / ua.depositphotos.com

В одном из супермаркетов столицы Киева произошел конфликт между охранником и посетительницей. Видео инцидента опубликовал "Киевский трэш" в мессенджере Telegram.

По словам очевидцев, женщина не смогла предъявить сертификат о вакцинации. Также в записи видно, что она была без защитной медицинской маски. Охранник сделал даме замечание, а потом набросился и начал бить.

Остальные посетители просто наблюдали за всем происходящим в торговом зале супермаркета, к дерущимся подошел только второй охранник.

Чем закончилась потасовка, на данный момент достоверно неизвестно.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка. Мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.

29 июля в киевском метро также произошла жестокая драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.

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