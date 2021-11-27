В супермаркете АТБ в Киеве охранники и покупатель устроили лютую драку из-за маски

Два охранника в АТБ побили покупателя / скриншот видео

В супермаркете АТБ, который расположен на Борщаговке, охранники и посетитель устроили потастовку прямо в торговом зале недалеко от кассы.

Причиной конфликта стало нежелание покупателя надеть маску, как того требуют правила карантина. Видео драки опубликовал Telegram-канал Всевидящее око.

В супермаркет зашел мужчина без маски. Просьбы кассирши надеть средство защиты покупатель игнорировал, и работница магазина обратилась к охранникам, чтобы те отреагировали. Разговор явно не заладился и перерос в настоящую драку.

На кадрах видно, как посетитель наносит сотруднику службы охраны удар ногой ниже пояса, тот наотмашь бьет мужчину по лицу. Покупатель ударяется о стойку с товаром и падает на пол. Далее покупателя еще немного помутузили и отпустили. Он отправился на выход, видимо, передумав совершать покупки в АТБ.

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Как сообщал Главред, в Киеве в одном из супермаркетов на улице Берковецкой произошел конфликт между покупательницей и охранником.

Сотрудник охраны сделал женщине замечание и потребовал, чтобы она надела маску, клиентка якобы отказалась. Началась драка. Мужчина несколько раз ударил женщину в голову. Один удар был таким сильным, что покупательница упала.

29 июля в киевском метро также произошла жестокая драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.

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