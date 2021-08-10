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"Пошла вон, утырочная": в Киеве в супермаркете вспыхнул скандал из-за маски

10 августа 2021, 08:58
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Cотрудники супермаркета в долгу и не остались, резко осаждая хамоватую даму.

В Киеве произошел скандал из-за эпидемиологических ограничений в общественном месте.

Одна из покупательниц в супермаркете на Воскресенке наотрез отказалась надевать медицинскую маску и поскандалила с продавщицами и охраной. Как сообщает Telegram-канал Киев Оперативный, "антиковидную диссидентку" уже хорошо знает весь персонал. Она не впервые устраивает крутые разборки с продавцами.

Отметим, что в ходе выяснения отношений покупательница объясняла свой отказ от маски тем, что она "и так красивая".

Кроме того, женщина требовала позвать администратора, грубо разговаривала с сотрудниками супермаркета и, хотя повязку ей дали бесплатно, наотрез отказывалась ее надевать.

Добавим, что сотрудники супермаркета в долгу и не остались, а пробовали резко осадить хамоватую даму.

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Они пытались взять ее на голос и урезонить громкими возгласами.

Напомним, в киевском метро произошла жестокая драка между двумя пассажирами. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.

Словесная перепалка переросла в драку. В какой-то момент человек в маске, вероятно, коснулся головы пассажира, на что тот ответил ему ударом ногой в живот. Реакция второго последовала незамедлительно – он набросился на пассажира и стал отчаянно бить его кулаками по голове.

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