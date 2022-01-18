Воспитательнице сада грозят проблемы из-за фейкового COVID-сертификата

Женщину посадят из-за фальшивого сертификата вакцинации / Минфцировой трансформации

В городе Каменском Днепропетровской области под суд отправили воспитательницу детского сада, которая использовала поддельный сертификат о вакцинации от коронавируса, рассказали в областной прокуратуре.

Воспитательница предъявила полицейскому сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Впоследствии оказалось, что он — фейковый, а купила его женщина в Интернете.

"Каменской окружной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в отношении учителя детсада за использование заведомо подложного документа", — сообщили в прокуратуре области.

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Женщине грозит ограничение свободы на срок до двух лет.

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Напомним, в Украине расширили перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19. С 31 января 2022 года ряд работников не смогут выполняться свои должностные обязанности при отсутствии хотя бы одной дозы вакцинации от коронавируса и будут отстранены от работы.

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

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