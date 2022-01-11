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Перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19 расширен: кому ее нужно сделать до 31 января

11 января 2022, 17:47
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Работать смогут только те, у кого есть абсолютные противопоказания к вакцинации.

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Прививка от коронавируса уже обязательная почти для всех украинцев / zt-rada.gov.ua

С 31 января 2022 года ряд работников Украины не смогут выполняться свои должностные обязанности при отсутствии хотя бы одной дозы вакцинации от коронавируса. Они будут отстранены от работы.

По информации Минздрава, речь идет о работниках ОМС, государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и коммунальных предприятий.

"31 января 2022 вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины № 2664 от 30 ноября 2021-го, который расширил перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19", - сказано в сообщении.

Исключением являются только те, у кого есть абсолютные противопоказания к прививке.

Читайте такжеУкраина на пороге новой волны коронавируса - ЛяшкоНа такой шаг украинские власти пошли из-за стремительного распространения штамма коронавируса Омикрон, которые бешеными темпами заполняет страны Европы уже несколько недель подряд.

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Омикрон в Украине

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. По его словам, такой прогноз обусловлен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

Также ранее эпидемиолог отмечала, что новый штамм Омикрон распространяется с невероятной скоростью. По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, Омикрон может вызвать новую волну эпидемии.

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