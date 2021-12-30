Омикрон может вызвать еще одну волну заболеваемости: эпидемиолог дала прогноз для Украины

По словам эпидемиолога, штамм Омикрон довольно опасен.
Новый штамм Омикрон распространяется с невероятной скоростью. Кроме того, Омикрон уже зафиксирован в Украине.
По словам эпидемиолога Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерины Сояк, Омикрон может вызвать новую волну эпидемии.
"Омикрон уже зафиксировали в Украине и ничего здесь непредсказуемого нет, поскольку штамм очень быстро распространяется, границы у нас не закрыты, люди ездят, общаются. В любом случае, риски привезти-вывезти этот штамм из страны однозначно есть. Потому на сегодняшний день его уже зафиксировал Центр общественного здоровья. Соответственно, можем заключить, что штамм в Украине есть, а вот в каком количестве, мы пока точно не знаем. Мне кажется, что доминирует Дельта, но не исключено, что мы получим следующую волну, вызванную Омикроном", - отмечает медик, передает ТСН.
Сояк также объяснила, может ли Омикрон вытеснить Дельту.
"Конечно, чисто теоретически Омикрон может вытеснить Дельту и даже должен ее вытеснить. Поскольку та активная прослойка населения, которая общается, находится в общественных местах, офисах и так далее, уже переболела штаммом Дельта или болеет сейчас. И во всех новых случаях, конечно, будет преобладать штамм Омикрон, если он у нас вызовет вспышку. И я думаю, что нет повода этой вспышке не быть. Наши карантинные меры не сильно отслеживаются и контролируются. Уровень вакцинации достаточно низкий. Поэтому есть все шансы получить еще один серьезный рост заболеваемости, связанный теперь с Омикроном", - подытожила она.
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Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон.
Заслуженный врач Украины отметила, что новый штамм опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. Также участились случаи повторного заражения COVID-19.
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