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Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма Омикрон

25 декабря 2021, 17:41
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Врач-инфекционист уверена, что в Украине увеличится количество больных.

Ольга Голубовская рассказала о штамме коронавируса Омикрон / УНИАН, facebook.com/ogolubovska

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон.

Заслуженный врач Украины отметила, что новый штамм опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. Также участились случаи повторного заражения COVID-19, написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Как проявляется Омикрон, и в чем его отличия

  • В начале болезни температура тела чаще повышена, может достигать 39 градусов и даже выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности не доходит.
  • Болеют Омикроном и вакцинированные, в том числе те, кто имеет высокий титр антител. Участились и случаи повторного заболевания.
  • Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.
  • Вирусная нагрузка в начале выше, чем у варианта Дельта, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

Омикрон в Украине: чем он нам грозит?

По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.

Инфекционист отметила, что эффективнее всего себя проявляет лечение COVID-пациентов противовирусными препаратами в первую неделю после постановки диагноза. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных больных.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

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Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.

Автор: Сергей Кущ
viber
коронавирус Ольга Голубовская штамм Омикрон
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