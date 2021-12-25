Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма Омикрон

Врач-инфекционист уверена, что в Украине увеличится количество больных.
Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон.
Заслуженный врач Украины отметила, что новый штамм опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. Также участились случаи повторного заражения COVID-19, написала Голубовская на своей странице в Facebook.
Как проявляется Омикрон, и в чем его отличия
- В начале болезни температура тела чаще повышена, может достигать 39 градусов и даже выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности не доходит.
- Болеют Омикроном и вакцинированные, в том числе те, кто имеет высокий титр антител. Участились и случаи повторного заболевания.
- Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.
- Вирусная нагрузка в начале выше, чем у варианта Дельта, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.
Омикрон в Украине: чем он нам грозит?
По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.
Инфекционист отметила, что эффективнее всего себя проявляет лечение COVID-пациентов противовирусными препаратами в первую неделю после постановки диагноза. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных больных.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
18 декабря в Украине официально подтвердили первый случай заражения штаммом коронавируса Омикрон. Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, пациент вернулся из путешествия в ОАЭ. Оказывается, этот человек уже болел COVID-19 прежде.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Омикрон может стать доминирующим в Европе уже к середине января 2022 года.