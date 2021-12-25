Расслабляться не стоит: Голубовская назвала особенности COVID-штамма Омикрон

Ольга Голубовская рассказала о штамме коронавируса Омикрон / УНИАН, facebook.com/ogolubovska

Врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон.

Заслуженный врач Украины отметила, что новый штамм опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. Также участились случаи повторного заражения COVID-19, написала Голубовская на своей странице в Facebook.

Как проявляется Омикрон, и в чем его отличия

В начале болезни температура тела чаще повышена, может достигать 39 градусов и даже выше, но, как правило, до тяжелой дыхательной недостаточности не доходит.

Болеют Омикроном и вакцинированные, в том числе те, кто имеет высокий титр антител. Участились и случаи повторного заболевания.

Штамм имеет меньшую тяжесть течения, но компенсирует все это облегченной передачей, что приводит к быстрому росту заболеваемости.

Вирусная нагрузка в начале выше, чем у варианта Дельта, но с тяжестью течения это не всегда коррелирует.

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По мнению Ольги Голубовской, нас ждет рост заболеваемости, но он, вероятно, будет не таким трагическим. При этом группы риска также более уязвимы к тяжелому течению болезни.

Инфекционист отметила, что эффективнее всего себя проявляет лечение COVID-пациентов противовирусными препаратами в первую неделю после постановки диагноза. Это касается как вакцинированных, так и невакцинированных больных.