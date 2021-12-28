В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантин

Пациенты переносят болезнь в легкой форме.
В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook, в связи с этим жители должны соблюдать карантинные правила, действующие в столице.
"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал чиновник.
По словам представителя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.
Речь идет об обязательном ношении масок в общественных помещениях и общественном транспорте.
Что запрещено
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;
- работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;
- проведение массовых мероприятий;
- работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, за исключением доставки и работы на вынос;
- работа спортзалов и бассейнов;
- деятельность заведений по размещению, за исключением гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничения не будут действовать при наличии следующих документов
- "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У;
- "зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).
Что еще запрещено в Киеве
проезд в общественном транспорте пассажирам без:
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;
- документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;
- документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;
- "желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;
посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без:
- отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа;
- "зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.
Напомним, штамм коронавируса Омикрон может не определяться ПЦР-тестами, так как чувствительность разных видов тестов не стопроцентная.
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