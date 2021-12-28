В Киеве зарегистрировали новые случаи Омикрона: власти резко ужесточают карантин

В Киеве ужесточают карантин / УНИАН

В Киеве зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника в Facebook, в связи с этим жители должны соблюдать карантинные правила, действующие в столице.

"Сегодня в городе уже зафиксированы случаи заболевания новым штаммом коронавируса "Омикрон". Специалисты утверждают, что этот вирус обладает большей контагиозностью, чем штамм "Дельта". По словам медиков, вакцинированные пациенты болеют в легкой форме", - написал чиновник.

По словам представителя КГГА, киевляне должны соблюдать ограничения "желтой" зоны карантина.

Речь идет об обязательном ношении масок в общественных помещениях и общественном транспорте.

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Что запрещено

посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% сотрудников;

работа учреждений образования, если в них вакцинировано менее 100% персонала;

проведение массовых мероприятий;

работа театров, кинотеатров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, за исключением доставки и работы на вынос;

работа спортзалов и бассейнов;

деятельность заведений по размещению, за исключением гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Ограничения не будут действовать при наличии следующих документов

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-У;

"зеленый" COVID-сертификат; отрицательный ПЦР-тест, который действует в течение 72 часов, сертификат о выздоровлении от коронавируса, (действующий в течение 105 дней с момента установления диагноза).

Что еще запрещено в Киеве

проезд в общественном транспорте пассажирам без:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-теста на определение антигена сроком действия 72 часа;

документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации;

документа, подтверждающего получение одной дозы дводозной вакцины от COVID-19, который может быть применен в течение 30 дней от даты введения дозы;

"желтого" или "зеленого" COVID-сертификата; или документа о выздоровлении лица от указанной болезни;

посещение ТРЦ лицами, которые не достигли 18 лет, без:

отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 или экспресс-тест на определение антигена сроком действия 72 часа;

"зеленый" COVID-сертификат или документ о выздоровлении.

Напомним, штамм коронавируса Омикрон может не определяться ПЦР-тестами, так как чувствительность разных видов тестов не стопроцентная.

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