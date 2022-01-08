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Украина на пороге мощной вспышки Омикрон-штамма: врач увидел причину в детях

8 января 2022, 16:44
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Медик считает, что дети в школах простимулируют эту вспышку.

карантин в Украине
Вспышка Омикрона произойдет из-за детей / УНИАН

Украина стоит на пороге мощной вспышки заболеваемости штаммом коронавируса Омикрон. Эксперты связывают это с очным обучением в школах.

Врач-иммунолог Борис Донской утверждает, что нашей стране нужно проводить специфическое тестирование на Омикрон-штамм. Об этом он заявил ы блицинтервью OBOZREVATEL.

"То, что Омикрон придет и начнется вспышка – это очевидно. Когда это произойдет – через неделю, через две, через три? Трудно сказать. Но дети в школах простимулируют эту вспышку", - сказал врач.

Медик утверждает, что необходимо действовать на опережение и определять Омикрон, чтобы не пропустить начало новой вспышки заболеваемости. По словам Донского, в Украине есть тесты для определения этого штамма, но они достаточно дороги.

"Как только в Польше и Венгрии начнется вспышка, значит, вскоре может быть и у нас", - добавил он.

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Напомним, 4 января в Украине ввели бустерную дозу COVID-вакцины для людей старше 60 лет. Виктор Ляшко подписал соответствующий приказ по рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике (НТГЭИ).

А 6 января Украина ввела бустерную дозу вакцины от коронавируса для всех граждан старше 18 лет, получивших первые две дозы COVID-вакцины.

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