"Ждем новую волну": в Минздраве оценили обстановку в Украине из-за штамма Омикрон

В Минздраве рассказали, готовятся ли к новой волне COVID из-за Омикрона/ ua.depositphotos.com

В Украине с конца января может начаться новая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом в интервью BBC Украина заявил главный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, такой прогноз предопределен тем, что к этому периоду начнут фиксировать больше случаев COVID-штамма Омикрон.

"Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу", — заявил Кузин.

Он говорит: в Минздраве не ожидают, что 2020 год будет хуже по количеству смертей и заражений, чем прошлый. Кузин также рассказал, в нынешнем году министерство планирует начать коммуникационную кампанию просвещения по прививкам от коронавируса.

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Напомним, ранее Кабинет министров Украины изменил правила коронавирусного карантина в желтой зоне. Срок действия желтых сертификатов был сокращен до 30 дней. Теперь работники заведений, а также посетители, должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса. Иначе потребуется негативный тест на COVID-19.

Кабмин 15 декабря продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым нужен COVID-сертификат для посещения общественных мест, остаются в силе.