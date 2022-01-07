В Раде спрогнозировали сроки новой волны COVID-19 и назвали условие отмены карантина

Михаил Радуцкий оценил вероятность отмены карантина / Фото Reuters

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкиий заявил о том, что по различным прогнозам новая волна коронавируса в Украине может начаться в конце января – в начале или в середине февраля 2022 года.

В интервью Укринформу среди причин он назвал то, что многие люди были в отпусках за пределами страны, а также не соблюдали карантинные ограничения в ходе праздников.

"В связи с этим ожидаем, что в конце января - начале февраля будет новая волна заболеваемости, связанная с распространением штамма Омикрон. Он распространяется очень быстро - фактически за один-два дня после контакта. Украина этого не избежит, как не избегают другие страны мира", - говорит парламентарий.

Он пояснил, что единственное, что может предотвратить страшные последствия этой волны – это вакцинация.

Радуцкий также заявил о том, что невакцинированным гражданам следует ожидать ослабления карантинных ограничений только после завершения пандемии.

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На вопрос журналиста о том, будут ли ослабления карантинных ограничений для непривитых от ковида граждан, Радуцкий ответил, что когда "не будет COVID-19 – будут послабления".

По его словам, в стране будет и дальше продлеваться адаптивный карантин, пока эпидемиологическая ситуация в Украине не покажет положительных результатов.

"Правительство продлило адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Скорее всего, он будет продолжен и в дальнейшем, пока продолжается эпидемия. Во время карантина будут ограничения, в том числе и требование относительно ношения маски в общественных местах и транспорте", - добавил Радуцкий.

Карантин в Украине

Кабинет министров Украины изменил правила карантина в желтой зоне. Срок действия желтых сертификатов был сокращен до 30 дней. Теперь работники заведений, а также посетители, должны сделать хотя бы одну прививку против коронавируса. Иначе потребуется негативный тест на COVID-19.

Кабмин 15 декабря продлил карантин в Украине до 31 марта 2022 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила, согласно которым нужен COVID-сертификат для посещения общественных мест, остаются в силе.

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