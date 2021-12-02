COVID-штамм Омикрон более опасен, чем Дельта, Украине нужно закрыть авиасообщение - врач

У Омикрона - более 30 мутаций. Он может быть и более заразным и уходить от антител. Из-за нового штамм смертность в Украине может возрасти.
Новый COVID-штамм Омикрон может оказаться более заразным, чем его предшественник Дельта. Теоретически Омикрон способен "обходить" вакцину и поражать даже людей, переболевших COVID-19.
Такое мнение в интервью изданию Obozrevatеl озвучил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.
"Сугубо теоретически штамм Омикрон может быть более опасным, чем Дельта-штамм, потому что у него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у Дельты две, то у этого - более 30. Он может быть и более заразным, и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни", - сказал Крамарев.
Кто в группе риска заражения Омикроном
Люди в возрасте 60+ и с заболеваниями типа сахарного диабета, с ожирением, онкологическими заболеваниями и так далее.
Смертность в Украине может возрасти
Крамарев считает, что из-з Омикрона смертность в Украине может возрасти. По предварительным данным, этот штамм коронавируса не более агрессивен, чем Дельта.
"Но если начнет болеть больше людей, увеличится и смертность. Это прямо пропорциональные показатели: чем больше болеют, тем больше умирают. Поэтому, конечно, смертность может возрасти не из-за агрессивности штамма, а из-за того, что он более заразный и больше людей будет болеть", - считает врач.
Читайте такжеНужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответОн добавил, что Украине следует закрыть авиасообщение со всем миром или хотя бы с африканским континентом.
"Некоторые страны закрыли сообщение с внешним миром, и это правильно. Ужесточение локдауна в Украине может потребоваться, если, не дай Бог, будет очередная волна заболеваемости. А сейчас, я считаю, нам следует поступить так же, как и эти страны – ограничить авиасообщение с внешним миром, особенно с африканским континентом, чтобы оттянуть завоз этого вируса, чтобы не было резкого подъема заболеваемости", - отметил Крамарев.
Омикрон шествует по миру
В среду, 1 декабря, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что по меньшей мере 23 страны сообщили о наличии у них штамма коронавируса Омикрон.
Согласно информации телеканала CNN, новый штамм зафиксировали в таких странах: Австралии – 7 случаев, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции (Реюньон), Саудовской Аравии – по одному случаю, Ботсване – 19, Бразилии – 2, Канаде – 6, Дании – 4, Германии — 9, Гонконге — 4, Израиле — 4, Италии — 9, Японии — 2, Нидерландах — 16, Нигерии — 3, Норвегии — 2, Португалии — 13, Южной Африке — 7, Испании — 2, Швеции — 3, Великобритании – 22.
В ВОЗ считают, что полный запрет на международные поездки не будет предотвращать распространение Омикрон-штамма коронавируса.
Смотрите сюжет том, когда Омикрон доберется в Украину:
Как сообщал Главред, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий завил, что новый штамм Омикрон подробно исследовали и выяснили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса. Поэтому понадобится третья, бустерная доза вакцины.
Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.