COVID-штамм Омикрон более опасен, чем Дельта, Украине нужно закрыть авиасообщение - врач

Украине следует закрыть авиасообщение со всем миром из-за Омикрона, считает Крамарев / Фото Reuters

Новый COVID-штамм Омикрон может оказаться более заразным, чем его предшественник Дельта. Теоретически Омикрон способен "обходить" вакцину и поражать даже людей, переболевших COVID-19.

Такое мнение в интервью изданию Obozrevatеl озвучил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев.

"Сугубо теоретически штамм Омикрон может быть более опасным, чем Дельта-штамм, потому что у него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у Дельты две, то у этого - более 30. Он может быть и более заразным, и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни", - сказал Крамарев.

Кто в группе риска заражения Омикроном

Люди в возрасте 60+ и с заболеваниями типа сахарного диабета, с ожирением, онкологическими заболеваниями и так далее.

Смертность в Украине может возрасти

Крамарев считает, что из-з Омикрона смертность в Украине может возрасти. По предварительным данным, этот штамм коронавируса не более агрессивен, чем Дельта.

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"Но если начнет болеть больше людей, увеличится и смертность. Это прямо пропорциональные показатели: чем больше болеют, тем больше умирают. Поэтому, конечно, смертность может возрасти не из-за агрессивности штамма, а из-за того, что он более заразный и больше людей будет болеть", - считает врач.

Читайте такжеНужно ли украинцам паниковать из-за COVID-штамма Омикрон: врач дала ответОн добавил, что Украине следует закрыть авиасообщение со всем миром или хотя бы с африканским континентом.

"Некоторые страны закрыли сообщение с внешним миром, и это правильно. Ужесточение локдауна в Украине может потребоваться, если, не дай Бог, будет очередная волна заболеваемости. А сейчас, я считаю, нам следует поступить так же, как и эти страны – ограничить авиасообщение с внешним миром, особенно с африканским континентом, чтобы оттянуть завоз этого вируса, чтобы не было резкого подъема заболеваемости", - отметил Крамарев.

Омикрон шествует по миру

В среду, 1 декабря, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус заявил, что по меньшей мере 23 страны сообщили о наличии у них штамма коронавируса Омикрон.

Согласно информации телеканала CNN, новый штамм зафиксировали в таких странах: Австралии – 7 случаев, Австрии, Бельгии, Чехии, Франции (Реюньон), Саудовской Аравии – по одному случаю, Ботсване – 19, Бразилии – 2, Канаде – 6, Дании – 4, Германии — 9, Гонконге — 4, Израиле — 4, Италии — 9, Японии — 2, Нидерландах — 16, Нигерии — 3, Норвегии — 2, Португалии — 13, Южной Африке — 7, Испании — 2, Швеции — 3, Великобритании – 22.

В ВОЗ считают, что полный запрет на международные поездки не будет предотвращать распространение Омикрон-штамма коронавируса.

Смотрите сюжет том, когда Омикрон доберется в Украину:

Как сообщал Главред, советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий завил, что новый штамм Омикрон подробно исследовали и выяснили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса. Поэтому понадобится третья, бустерная доза вакцины.

Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что известно о новом штамме коронавируса Омикрон и фиксировались ли его случаи в Украине.