Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

Из-за Омикрона медицинская система будет перегружена / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется, что создает угрозу практически для каждой страны в мире. Такое мнение озвучил советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

По его словам, полученная информация о штамме Омикрон вызывает беспокойство. Специалисты не исключили, что две прививки от коронавируса не являются достаточным барьером в предотвращении заражения данным видом болезни, передает ТСН.

Жиравецкий добавил, что новый штамм коронавируса Омикрон уже подробно исследован. В нем нашли множество мутаций, которые не встречаются в других штаммах инфекции.

Исходя из полученной специалистами информации, они допустили, что данный штамм способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев заболевания", – сказал Жиравецкий.

Реклама

"Каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена даже несмотря на то, что очень много людей – вакцинированы", – добавил врач.

Как сообщал Главред, в Минздраве перечислили первые симптомы штамма коронавируса Омикрон и рассказали, как уберечься.

Читайте также: