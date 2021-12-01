Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

Омикрон уже подробно исследован. Ученые допустили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.
Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется, что создает угрозу практически для каждой страны в мире. Такое мнение озвучил советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.
По его словам, полученная информация о штамме Омикрон вызывает беспокойство. Специалисты не исключили, что две прививки от коронавируса не являются достаточным барьером в предотвращении заражения данным видом болезни, передает ТСН.
Жиравецкий добавил, что новый штамм коронавируса Омикрон уже подробно исследован. В нем нашли множество мутаций, которые не встречаются в других штаммах инфекции.
Исходя из полученной специалистами информации, они допустили, что данный штамм способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.
"Поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев заболевания", – сказал Жиравецкий.
"Каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена даже несмотря на то, что очень много людей – вакцинированы", – добавил врач.
Как сообщал Главред, в Минздраве перечислили первые симптомы штамма коронавируса Омикрон и рассказали, как уберечься.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.
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