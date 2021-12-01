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Под угрозой каждая страна мира: врач рассказал об опасности штамма Омикрон

1 декабря 2021, 07:00
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Омикрон уже подробно исследован. Ученые допустили, что он способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.

коронавирус
Из-за Омикрона медицинская система будет перегружена / Фото Reuters

Новый штамм коронавируса Омикрон быстро распространяется, что создает угрозу практически для каждой страны в мире. Такое мнение озвучил советник мэра Львова по медицинским вопросам Тарас Жиравецкий.

По его словам, полученная информация о штамме Омикрон вызывает беспокойство. Специалисты не исключили, что две прививки от коронавируса не являются достаточным барьером в предотвращении заражения данным видом болезни, передает ТСН.

Жиравецкий добавил, что новый штамм коронавируса Омикрон уже подробно исследован. В нем нашли множество мутаций, которые не встречаются в других штаммах инфекции.

Исходя из полученной специалистами информации, они допустили, что данный штамм способен пробивать защиту организма человека, созданную двумя дозами вакцины от коронавируса.

"Поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев заболевания", – сказал Жиравецкий.

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"Каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена даже несмотря на то, что очень много людей – вакцинированы", – добавил врач.

Как сообщал Главред, в Минздраве перечислили первые симптомы штамма коронавируса Омикрон и рассказали, как уберечься.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

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