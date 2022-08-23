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Цветущий сад: Шмыгаль представил концепцию по восстановлению Крыма после деоккупации

23 августа 2022, 20:58

Концепция открытого Крыма будет одним из главных пунктов стратегии. Ее цель - превратить полуостров в европейский курорт с новой инфраструктурой.

Шмыгаль
Шмыгаль представил концепцию по восстановлению Крыма / Коллаж УНИАН

Во вторник, 23 августа, премьер-министр Денис Шмыгаль представил концепцию восстановления Крыма после его освобождения от российской оккупации.

"Наша цель превратить Крым в цветущий сад. Это четкая и понятная стратегия в рамках развития европейской Украины", - отметил он во время своего выступления на Крымской платформе.

По его словам, развитие Крыма станет частью большого Плана восстановления Украины, который был представлен на конференции в Лугано (Швейцария).

Концепция открытого Крыма будет одним из главных пунктов стратегии. Ее цель - превратить полуостров в европейский курорт с новой инфраструктурой.

"Крым станет частью европейского транспортного пространства, интегрированным в европейскую сеть дорог TEN-T. Это означает развитие новых транспортных путей. Новые железнодорожные маршруты, новые морские маршруты, интеграция крымских портов в украинскую торговую сеть, создание мощного авиахаба", - подчеркнул премьер.

Будет также представлен бренд Crimea365, предусматривающий создание инфраструктуры отдыха круглый год.

"Планируется строительство гостиниц полного цикла в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка. Медицинский туризм, возрождение культовых фестивалей, создание инфраструктуры для проведения бизнес-форумов и конференций, строительство самой большой на Юге Украины концертной площадки", - отметил Шмыгаль.

Эти меры помогут привлечь на украинский туристический рынок граждан ЕС и других дружественных стран. Только запуск новых авиамаршрутов и развитие аэропортов позволит поднять туристический поток примерно на 1,5 млн туристов в год.

Также стратегия предполагает масштабное развитие экосистемы орошения, государственные проекты в сфере поддержки производства вин и другой аграрной продукции.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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война в Украине военная агрессия РФ Денис Шмыгаль
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