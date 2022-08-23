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"Позорный захват": Зеленский рассказал о деградации России после аннексии Крыма

23 августа 2022, 15:49

По словам президента, только Украину волнует настоящая безопасность Крыма.

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / president.gov.ua

Деградация Российской Федерации началась еще с захвата ею полуострова Крым.

Как заявил президент Владимир Зеленский во время открытия второго саммита Крымской платформы, продолжилась же она массированным террором, который осуществляет страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Деградация России началась с захвата Крыма, с террора против крымскотатарского народа, коренного народа Крыма, с репрессий по религиозному признаку, которые стали едва ли не самыми масштабными религиозными гонениями в Европе в 21 веке против крымской мусульманской общины. Были изгнания всех людей, кто говорил, что Крым это Украина, кто не боялся защищать украинскую культуру, свободу в Крыму и убийства и истязания мы все это видели", - отметил Зеленский.

Глава государства отметил, что все это оккупанты делали и продолжают делать в Крыму с первых недель после его позорного захвата.

"Массированный террор после 24 февраля стал логическим завершением этой деградации государства, которую еще не так давно приглашали за стол с Большой семеркой и теперь соперничает за первенство с наиболее жестокими режимами прошлого, ответственные за геноцид, захватнические действия и депортации", - подытожил президент.

Крым - это Украина

Крым был, есть и остается частью Украины и после того, как Украина вернет его под свой контроль, станет частью Европейского союза, добавил президент.

"Восстановление Украиной контроля над Крымом станет историческим антивоенным шагом в Европе. И это вернет безопасность и даст справедливость, реинтегрирует Крым в современный мир и это позволит каждому из участников Крымской платформы сказать своим детям, близким, родным, что они могут гордиться нами именно как миротворцами", - сказал он.

Президент подчеркнул, что для Украины Крым - это не просто какая-то территория, не "фишка" в геополитической игре как для страны террориста.

"Для Украины Крым - это часть нашего народа, нашего общества, сообщество людей, которым мы гарантируем свободу и вернем современность. Крым был и является Украиной и после деоккупации вместе с нашим государством станет частью Евросоюза я в этом уверен", - говорит Зеленский.

Он добавил, что только Украина способна связать Симферополь с Берлином, а Ялту - с Неаполем.

"Только Украину волнует настоящая безопасность Крыма", - заверил глава государства.

Ситуация в Крыму

Министр обороны Алексей Резников ранее заявил, что Украина может применять оружие Запада по военным объектам РФ в оккупированном Крыму. США не против таких действий Киева. Между Штатами и Украиной существует договоренность о неприменении таких вооружений по территории России. На оккупированные украинские земли она, безусловно, не распространяется.

Издание Politico опубликовало комментарий представителя Белого дома, который заявил, что Вашингтон признает право Украины наносить удары по военным объектам в оккупированном Крыму западным оружием. У Байдена назвали полуостров суверенной территорией Украины.

18 августа в Крыму снова прозвучали взрывы. Жители Керчи публиковали видео, вероятно, пролетов ракет. Позже сообщалось, что произошли взрывы и на аэродроме Бельбек в Севастополе.

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