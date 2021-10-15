Данилов рассказал о двух важных стратегиях, которые сегодня утвердили

Данилов рассказал о двух стратегиях Украины / УНИАН

Во время заседания в пятницу, 15 октября, СНБО принял две новые стратегии для нашей государства - о биологической защите и информационной безопасности.

"Еще один вопрос, который рассматривался, - это стратегия биологической защиты. Вы знаете, какие болезни бушуют в мире, они стали для нас вызовом", - сказал во время брифинга секретарь ведомства Алексей Данилов.

Он уточнил, что эта стратегия утверждена СНБО для возможности урегулировать данную сферу и чтобы все органы могли реагировать на возникающие вызовы.

Секретарь СНБО добавил, что вторая стратегия, утвержденная на заседании, касается информационной безопасности. По его словам, в ходе обсуждения этого вопроса возникли дискуссии.

"Речь идет об информационной безопасности, потому что вы знаете, что есть агрессия РФ на информационном фронте. Они используют СМИ для влияния на Украину. Эта стратегия была принята на заседании СНБО", - добавил он.

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Заседание СНБО 15 октября

Напомним, на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны прозвучал доклад глав СБУ и МВД по делам, связанным с госизменой.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, с 2014 года было открыто 1600 таких дел. Причем, большое их количество находится в судах до сих пор.

Как писал Главред, накануне президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО, в рамках которого сегодня был утвержден первый в истории страны План обороны. В документе прописываются основы в том числе территориальной обороны. Работа над ним продолжалась два года.