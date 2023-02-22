"Давайте Нью-Йорк временно сдадим" - Буданов об отходе ВСУ из Бахмута

Сдача даже миллиметра территории Украины является катастрофой, сказал глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов рассказал о том, будут ли ВСУ выходить из Бахмута ​ / Фото: УНИАН, Facebook/93-тя ОМБр Холодний Яр

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию в Бахмуте, где продолжаются ожесточенные бои, и озвучил свое мнение относительно целесообразности выхода ВСУ из города.

Журналисты Forbes попросили Буданова прокомментировать материалы в иностранных СМИ, в которых говорится о том, что значение Бахмута не столько стратегическое, сколько политическое, и лучше было бы уменьшить там присутствие украинских военных для того, чтобы сохранить силы для возможного контрнаступления на Юге.

"Я хотел бы увидеть, как такое предложение сделали президенту Франции. Сказать, что у вас проблема, вы оставите город Марсель, он же не так стратегичен. Вы представляете, чтобы президенту США сказали бы: "Давайте Нью-Йорк временно сдадим, так надо сделать", - сказал Буданов.

видео дня

Глава ГУР добавил, что для него "сдача даже миллиметра территории является катастрофой".

"Это моя личная логика, можете с ней соглашаться, можете – нет. С военной точки зрения удерживание Бахмута дает нам сдерживание россиян в этом районе и нанесение им катастрофических потерь. Мы их истощаем и защищаем свою территорию, которая ни в коем случае не может оцениваться в контексте: целесообразно или нецелесообразно оставить", - сказал Буданов.

Отвечая на вопрос о том, не было бы более эффективно использовать защитников Бахмута на других направлениях, глава ГУР сказал:

"Не соглашаюсь с этой логикой".

Ситуация в Бахмуте

Вооруженные силы Украины изо всех сил держат оборону Бахмута, не давая российским оккупантам захватить город. Сейчас на этом направлении очень сложная ситуация, ведь захватчики направляют туда большую часть своих сил.

Как отметил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, состояние подготовки российской армии не очень хорошее, а потому у захватчиков огромные потери на Донбассе.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские военные могут отойти из Бахмута Донецкой области, но для этого должны быть веские причины.

В Институте изучения войны считают, что силы обороны Украины сломают планы Путина по захвату Бахмута Донецкой области до 24 февраля 2023 года.

По данным западных медиа, представители Пентагона советовали Украине не зацикливаться на обороне Бахмута, ведь это якобы может помешать весеннему контрнаступлению ВСУ. Однако такие публикации могут быть лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО), считает военный эксперт Петр Черник.

Другие новости по теме: