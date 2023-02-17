ВСУ сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля - ISW

Оккупанты хотят захватить Бахмут до годовщины вторжения. Это требует более высоких темпов продвижения, чем те, что наблюдались в течение многих месяцев.

ВСУ не дадут оккупантам захватить Бахмут до 24 февраля / 93-тя ОМБр Холодний Яр

Силы обороны Украины сломают планы российского диктатора Владимира Путина по захвату Бахмута Донецкой области до 24 февраля 2023 года. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Бахмут до первой годовщины вторжения в Украину, что потребует значительно более высоких темпов продвижения российских войск, чем те, что наблюдались в течение многих месяцев.

В то же время глава ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявлял, что ожидает, что бойцы группы "Вагнера" окружат Бахмут до марта или апреля. По мнению аналитиков, "прагматические оценки" Пригожина относительно российского продвижения в районе Бахмута в целом были ближе к тактическим реалиям, чем оценки, прогнозирующие быстрое продвижение российских войск.

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Более того, специалисты подчеркнули, что задача, которую поставил Путин по захвату Бахмута, требует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет, поэтому РФ не достигнет определенной цели.

"Украинская оборона Бахмута помешает Путину утверждать, что российские войска взяли под контроль город до 24 февраля 2023 года и, соответственно, не позволит восстановить надежды России на победу в войне против Украины", - добавили в Институте изучения войны.

Бои за Бахмут

Россияне не оставляют попыток окружить Бахмут в Донецкой области, но у них ничего не получается. Ситуация сложная. Военнослужащий Вооруженных сил Украины Александр Войтко рассказал, что враг смог зацепиться за частный сектор. Там продолжаются бои.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что оккупационная армия России будет пытаться оккупировать Бахмут к годовщине полномасштабного военного вторжения в Украину. Враг уже намеревался захватить город ко дню рождения Путина 7 октября, но провалил "планы".

Главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин 14 февраля заявил, что захватчикам в ближайшее время взять город не удастся, там идут тяжелые бои.

Украинские военные могут выйти из Бахмута, если оккупанты "перережут" основные логистические пути, которые ведут к городу. Об этом заявил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

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