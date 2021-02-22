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Десну залило дизелем из-за рухнувшей с 20-метрового моста фуры

22 февраля 2021, 23:22

Спасатели вытащили из Десны грузовик, который слетела с моста в реку и частично затонул.

Фура
Фура рухнула с моста в Десну / ГСЧС

В Черниговской области недалеко от села Шестовица на трассе М-01 Киев – Чернигов – Новые Ярыловичи водитель фуры не справился с управлением, пробил ограждение моста и упал в реку Десна.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, заявитель рассказал диспетчеру, что из кабины грузовика никто не выбрался.

"Во время аварии, в Десну вылился полный бак горючего, а это около 1000 литров дизтоплива. Экологи взяли пробы воды в Десне, результаты будут через пять суток", - сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает Общественное телевидение.

На место аварии приехал товарищ погибшего водителя. По его словам, они вместе везли лимоны из Турции двумя фурами.

Один грузовик направлялся в Россию, а другой в Беларусь. По пути грузовики разъехались, поэтому момент аварии мужчина не увидел.

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Следователи открыли производство по статье "нарушение правил дорожного движения".

  • З Десни підняли фуру, яка впала з 20-метрової висоти ДСНС
  • Из Десны подняли упавшую с 20-метровой высоты фуру ГСЧС
  • Из Десны подняли упавшую с 20-метровой высоты фуру ГСЧС
  • Из Десны подняли упавшую с 20-метровой высоты фуру ГСЧС

ДТП в Украине - о чем ранее писал Главред:

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  • 2 января в поселке Большая Михайловка (Одесская область) произошла авария, в которой погиб 33-летний местный житель. Мужчина на велосипеде ехал за подгузниками для своего десятимесячного сына.

ДТП Черниговская область
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