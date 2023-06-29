Для Путина 2024-й станет последним годом у власти – Золотарев

Директор Кремля Владимир Путин может укрепить свою власть, зачистив недовольных, однако это будет лишь временной мерой, считает Андрей Золотарев.

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Верхушки в России могут решить, что Путин не станет президентом в следующем году - политолог / коллаж Главред, фото

Длительность пребывания Владимира Путина у власти в стране-агрессоре России зависит от того, какие будут сделаны выводы после военного мятежа Пригожина. Уже следующий, 2024-год, может стать для него последним в Кремле, поскольку верхушки способна решиться на смену главы государства. Об этом заявил украинский политолог, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что уже в 2024-м году президентские выборы могут завершиться для Путина сюрпризом. Сейчас он может укрепить свою власть, но это лишь временно.

"Все будет зависеть от того, какие выводы из этого будут сделаны. Потенциально Путин может укрепить своё положение, полностью зачистив потенциально недовольных, но временно. Поэтому в перспективе уже 2024 год, год президентских выборов в РФ, может преподнести Путину неприятный сюрприз", - отметил Золотарев.

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По его словам, следующий год может стать последним для Путина у власти, поскольку верхушка, вероятно, захочет кем-то его заменить.

"Да. Потому что коллективный Путин может прийти к выводу о необходимости рокировки", - подчеркнул Андрей Золотарев.

Военный мятеж Пригожина в России

Главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня сказал, что кадровые оккупанты Минобороны РФ нанесли удар по тылу вагнеровцев. После этого он объявил о походе 25-тысячной группировки Вагнер на Москву.

На следующий день, 24 июня, ЧВК Вагнер взяла под контроль Ростов-на-Дону и все военные объекты в городе. Мятежники сбивали вертолеты ВКС РФ, которые наносили по ним удары.

После этого ЧВК Вагнер колоннами пошла в наступление на Москву. Однако до столицы наемники Пригожина не доехали. В результате переговоров, которые вел директор Беларуси Лукашенко, Пригожин решил развернуть колонны и вернул их в полевые лагеря.

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