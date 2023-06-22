"Должен был что-то ляпнуть": Сотник объяснил, зачем Путин оскорбил Зеленского

Российский диктатор никогда бы не посмел прямо в лицо назвать Зеленского так, как он это сделал на форуме в Санкт-Петербурге.

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Александр Сотник объяснил, зачем Путин назвал Зеленского "позором еврейского народа" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

На форуме в Санкт-Петербурге российский диктатор Владимир Путин позволил себе оскорбить президента Украины Владимира Зеленского, обозвал его "позором еврейского народа". Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник объяснил в интервью Главреду, зачем президент страны-агрессора позволил себе такую выходку.

"Путин должен был что-то ляпнуть. Не обращайте внимания на пассажи этого психопата. Не получается у него унизить Зеленского, ну, хотя бы так. Это уже он перед своими пацанами хочет кого-то заочно унизить. Я бы посмотрел, что бы он сказал Зеленскому, глядя в глаза. Однако Путин этого не сделает. Даже Порошенко в глаза он не посмотрит. Путин вообще побоится прямо смотреть в глаза украинцу", - сказал Сотник.

Журналист считает Путина трусом. По его словам, если бы президент РФ столкнулся с полномасштабным вторжение в его страну, то он бы просто исчез.

"Путин всегда исчезает, когда происходят катастрофы или какое-то чрезвычайное происшествие. Его и днем с огнем не найти, стирается ластиком. Это действительно очень трусливое существо. Оно решилось на такую войну только потому, чтобы было уверено в своей безнаказанности. Эти пацаны творят беспредел только в тех случаях, когда чувствуют свою безнаказанность и понимают, что им за это ничего не будет", - добавил журналист.

Смотрите интервью Александра Сотника Главреду:

Как Путин оскорбил Зеленского на форуме в Санк-Петербурге

16 июня хозяин Владимир Путин выступил на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В ходе выступления он оскорбил украинского президента Владимира Зеленского, назвав его "позором еврейского народа".

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил кремлевскому диктатору.

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", - отметил Моше Реувен Асман.

Позже и сам президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на позорное заявление диктатора Путина. В интервью ВВС он назвал Путина вторым королем антисемитизма после Адольфа Гитлера.

"Вроде бы он (Путин - ред.) не до конца понимает свои слова. Извините, но это как будто он второй король антисемитизма после Гитлера... Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Зеленский.

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