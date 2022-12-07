Дождались: в Украине рухнули цены на гречку

В сентябре этого года гречка стояла аж 92,73 грн/кг, но за последние месяцы ситуация изменилась.

Гречка / УНИАН, pixabay.com

В Украине продолжает дешеветь гречка, цена на которую достигала почти ста гривен за килограмм.

Согласно данным портала Минфин, по состоянию на 7 декабря она стоит в среднем 69,6 грн/кг. Это на 7,39 грн меньше среднемесячной цены в ноябре в 76,99 грн/кг.

Дешевеет же гречка уже 4 месяц подряд – с сентября, когда ее цена снизилась с 92,73 грн/кг до 87,94 грн/кг. Дале цена опускалась:

в октябре – до 80,78 грн/кг;

ноябре – до 76,99 грн/кг;

декабре – до 76,37 грн/кг (данные на 1 число. После этого удешевление продолжилось).

Цены на гречку в Украине / скриншот minfin

Цены на продукты в Украине

Ранее генеральный директор агрохолдинга HarvEast Holding Дмитрий Кушнир заявил, что в следующем году с прилавков магазинов могут исчезнуть перловая, ячневая крупа, а также ржаной хлеб. Дело в том, что фермерам выращивать ячмень и рожь в Украине стало невыгодно.

До того агроэксперты предупреждали украинцев, что зимой 2022/2023 в магазинах будут доступны все продукты, однако цены на них поднимутся еще сильнее, чем сейчас.

Читайте также: